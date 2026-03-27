Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları ve afişi! Cennetin Çocukları dizisi yeni konusu belli oldu

TRT1 kanalının sevilen dizisi Cennetin Çocukları, eski başrol oyuncuların kadrodan çıkarılmasının ardından yeni gözde isimleriyle kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Yasaklı madde kullanımından dolayı diziden çıkartılan İsmail Hacıoğlu gibi önemli isimlerin ayrılığından sonra izleyiciler, fenomen dizinin nasıl devam edeceğine yönelik birtakım fikirler yürütseler de yerine gelecek isimlerin kim oldukları konusunda merakları artmıştı. Özgü Kaya ve İsmail Hacıoğlu gibi önemli karakterlerin çıkmasıyla beraber dizinin oyuncu kadrosuna yeni dahil olan Buse Meral ve Burak Serdar Şanal gibi isimlerle kadro nihayet tamamlanmış oldu. Eskilerin çıkartılıp yenilerin eklendiği oyuncularla beraber yeni bir afiş görseli tasarlanan Cennetin Çocukları'nda heyecan dolu gelişmeler izleyicileri bekliyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN AFİŞİ DEĞİŞTİ!

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Cennetin Çocukları, yepyeni oyuncu kadrosuyla televizyon ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor.

İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkartılması ile beraber dizinin senaryosunda ve oyuncu kadrosunda oynamaların yapıldığı Cennetin Çocukları, yeni başrol oyuncularıyla sıklıkla adından söz ettiriyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ AFİŞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Oyuncu kadrolarının netleşmesinden sonra şimdi de yeni afişiyle gündem olan Cennetin Çocukları dizisinin resmi sosyal medya hesabında yeni bir gönderi paylaşıldı.

Cennetin Çocukları dizisinin sosyal medyada "Biz bir aileyiz. ❤️ Yeni afişimiz sizlerle." sözleriyle duyurduğu yeni afiş tanıtımı kısa zamanda dizinin sıkı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ KONUSU NE OLACAK?

Televizyon ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana beğeni gören Cenentin Çocukları dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosuyla yeniden şekilleniyor.

Dram ve komedi türünün en ideal projelerinden olan Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümünde, Zeynep ile Kamil'in yolları Arafköy’de kesişecek. İkizini bulma amacıyla çıktığı bu yoldan sonra kasabaya geri dönen Kamil, geçmiş hayatın getirdikleri ile beraber değişmiş bir karakter olarak ekranlara dahil oluyor.

Zeynep ise keşif odaklı başarılı bir arkeolog olarak yeni rolüyle izleyici karşısında yerini alıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU!

Oyuncular Buse Meral Burak Serdar Şanal Muharrem Türkseven Melisa Şenolsun Zafer Algöz Evliya Aykan Ali Gözüşirin Ada Mihrioğlu Ecem Çalhan Melis Kızılaslan Birand Tunca Eda Akalın Şebnem Doğruer Eren Hacısalihoğlu Ali Düşenkalkar Yurdaer Okur Gülper Özdemir Gizem Aydın Hamza Yazıcı Yeşim Gül



