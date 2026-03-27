Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları ve afişi! Cennetin Çocukları dizisi yeni konusu belli oldu

Oyuncu kadrosu baştan aşağı yenilenen Cennetin Çocukları dizisi yeni ekibiyle bomba gibi sevenlerinin karşısına çıkıyor! Buse Meral ve Burak Serdar Şanal'ın yeni başrol olduğu Cennetin Çocukları dizisi yenilenen afişi, sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları ve afişi! Cennetin Çocukları dizisi yeni konusu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 23:42

kanalının sevilen dizisi , eski başrol oyuncuların kadrodan çıkarılmasının ardından yeni gözde isimleriyle kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Yasaklı madde kullanımından dolayı diziden çıkartılan İsmail Hacıoğlu gibi önemli isimlerin ayrılığından sonra izleyiciler, fenomen dizinin nasıl devam edeceğine yönelik birtakım fikirler yürütseler de yerine gelecek isimlerin kim oldukları konusunda merakları artmıştı. Özgü Kaya ve İsmail Hacıoğlu gibi önemli karakterlerin çıkmasıyla beraber dizinin oyuncu kadrosuna yeni dahil olan Buse Meral ve Burak Serdar Şanal gibi isimlerle kadro nihayet tamamlanmış oldu. Eskilerin çıkartılıp yenilerin eklendiği oyuncularla beraber yeni bir afiş görseli tasarlanan Cennetin Çocukları'nda heyecan dolu gelişmeler izleyicileri bekliyor.

HABERİN ÖZETİ

Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları ve afişi! Cennetin Çocukları dizisi yeni konusu belli oldu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
TRT1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, eski başrol oyuncuların ayrılmasıyla yerine yeni isimler ve yeni bir afişle izleyiciyle buluşuyor.
Yasaklı madde kullanımından dolayı diziden çıkartılan İsmail Hacıoğlu gibi önemli isimlerin ayrıldığı belirtilmiştir.
Dizinin oyuncu kadrosuna Buse Meral ve Burak Serdar Şanal gibi yeni isimler dahil olmuştur.
Cennetin Çocukları dizisi için yeni bir afiş görseli tasarlanmış ve sosyal medyada paylaşılmıştır.
Sosyal medyada paylaşılan yeni afiş gönderisi, dizinin sıkı takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştür.
Dizinin güncel oyuncu kadrosunun tamamı listede sunulmuştur.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN AFİŞİ DEĞİŞTİ!

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Cennetin Çocukları, yepyeni oyuncu kadrosuyla televizyon ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor.

İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkartılması ile beraber dizinin senaryosunda ve oyuncu kadrosunda oynamaların yapıldığı Cennetin Çocukları, yeni başrol oyuncularıyla sıklıkla adından söz ettiriyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ AFİŞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Oyuncu kadrolarının netleşmesinden sonra şimdi de yeni afişiyle gündem olan Cennetin Çocukları dizisinin resmi sosyal medya hesabında yeni bir gönderi paylaşıldı.

Cennetin Çocukları dizisinin sosyal medyada "Biz bir aileyiz. ❤️ Yeni afişimiz sizlerle." sözleriyle duyurduğu yeni afiş tanıtımı kısa zamanda dizinin sıkı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ KONUSU NE OLACAK?

Televizyon ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana beğeni gören Cenentin Çocukları dizisi ve senaryosuyla yeniden şekilleniyor.

Dram ve komedi türünün en ideal projelerinden olan Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümünde, Zeynep ile Kamil'in yolları Arafköy’de kesişecek. İkizini bulma amacıyla çıktığı bu yoldan sonra kasabaya geri dönen Kamil, geçmiş hayatın getirdikleri ile beraber değişmiş bir karakter olarak ekranlara dahil oluyor.

Zeynep ise keşif odaklı başarılı bir arkeolog olarak yeni rolüyle izleyici karşısında yerini alıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU!

Oyuncular
Buse Meral
Burak Serdar Şanal
Muharrem Türkseven
Melisa Şenolsun
Zafer Algöz
Evliya Aykan
Ali Gözüşirin
Ada Mihrioğlu
Ecem Çalhan
Melis Kızılaslan
Birand Tunca
Eda Akalın
Şebnem Doğruer
Eren Hacısalihoğlu
Ali Düşenkalkar
Yurdaer Okur
Gülper Özdemir
Gizem Aydın
Hamza Yazıcı
Yeşim Gül


ETİKETLER
#trt1
#Oyuncu Kadrosu
#Cennetin Çocukları
#Buse Meral
#Burak Serdar Şanal
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.