TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, son bölümde izleyicinin nefesini kesen sahneleriyle gündemde. 22. bölümde yaşanan olaylar, sosyal medyanın nabzını yükseltirken, Esme'nin ablası Emine'ye verilen ilaç, dengeleri altüst edecek gibi duruyor. Şerif'in Sevcan'la yaptığı plan, Emine'nin sonunu mu getirdi? Taşacak Bu Deniz'de Emine'ye ne oldu, ölecek mi? Taşacak Bu Deniz Emine'yi oynayan Seda Soysal diziden ayrılıyor mu? İşte Taşacak Bu Deniz 22. bölümde merak edilen Emine detayı...

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz Emine'ye ne oldu, öldü mü? Seda Soysal Taşacak Bu Deniz'e veda mı edecek? TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in 22. bölümünde Emine'ye yapılan ilaçlı saldırı ve sonrasında nabzının durması, izleyicileri şoke ederken, oyuncu Seda Soysal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Taşacak Bu Deniz'in 22. bölümünde Şerif'in boşanmamak için Emine'nin bebeğini kaçırması planı kapsamında, Emine'nin kardeşi Sevcan tarafından bayıltılarak bebeği alınmıştır. İso ve Fadime tarafından bulunan Emine'nin nabzının durduğu görülmüş ve izleyiciler Emine'nin ölüp ölmediğini araştırmaya başlamıştır. Dizinin 23. bölüm fragmanında Emine'nin öldüğüne dair işaretler olduğu ancak Seda Soysal'ın akıbetinin 3 Nisan 2026 Cuma günü yayınlanacak bölümle netleşeceği belirtilmiştir. Seda Soysal'ın kariyerine tiyatro ile başladığı, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü okuduğu ve 2024'te Nemlizade filmiyle sinemada da yer aldığı bilgisi verilmiştir.

TAŞACAK BU DENİZ EMİNE'YE NE OLDU, ÖLDÜ MÜ?

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolde olduğu dizi Taşacak Bu Deniz, Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin 22. bölümü ise dün akşam yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz 22. bölümde Şerif ve Esme'nin boşanma olayına damga vuran bir detay ekranları salladı. Boşanmak istemeyen Şerif, bu defa sınırları zorlayan bir hamle yaparak, Emine'nin bebeğini kaçırıyor. Şerif'in talimatıyla devreye Emine'nin kardeşi Sevcan'da giriyor. Gözünü para bürüyen Sevcan'ın artık yapamayacağı hiç bir şey yoktur.

Sevcan, Emine'ye bir içecek vererek onu bayıltıp, bebeğini kaçırıyor. O sırada mahkemeye boşanmak üzere giden Esme'nin ise hiçbir şeyden haberi yoktur. Şerif'ten olan biteni öğrenen Esme, adeta şoke girerken, Adil'in müdahalesi ile bebek kurtarılır ve Adil bebeği Esme'nin yanına getirerek 'Haydi boşanda gel' der. Ancak Emine için bu plan oldukça kötü sonuçlanır.

Taşacak Bu Deniz 22. bölümde ilaçla bayılan Emine'yi İso ve Fadime bulur. Fadime, Emine'nin nabzının durduğunu söyleyerek adeta şok yaşar. Ekran başındaki izleyici ise bu sahne sonrası arama motorlarında 'Taşacak Bu Deniz Emine öldü mü?' sorusuna cevap arıyor.

SEDA SOYSAL TAŞACAK BU DENİZ'E VEDA MI EDECEK?

Taşacak Bu Deniz 23. bölüm fragmanı adeta heyecanı tavan yaptı. 22. bölümde Emine'nin nabzının durması sonucu dizinin akıbeti merak edilirken, yeni bölüm fragmanında Emine'nin öldüğü anlaşılıyor. Fragmanda Oruç ve Eleni, Emine'ye kalp masajı yaparken, bebeğin Esme ve Adil'in yanında olduğu görülüyor.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanının da yayınlanmasıyla Seda Soysal'ın oynadığı Emine'nin diziye veda edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Seda Soysal'ın Taşacak Bu Deniz akıbetinin ne olacağı 3 Nisan 2026 Cuma günü yayınlanacak 23. bölümle beraber netlik kazanacak.

SEDA SOYSAL KİMDİR?

Taşacak Bu Deniz'in Emine'si Seda Soysal, 1992 yılında Ankara'da doğmuştur. Kariyerine tiyatro ile adım atan Soysal, 2007 yılında Çankaya Belediyesi Todam Gençlik Tiyatrosu'nda boy göstermiştir.

Seda Soysal 2015 yılında ise Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü okumuştur. Soysal 2024 yılında ise Nemlizade filmiyle sinemada da performansından söz ettirmiştir. Son olarak Taşacak Bu Deniz dizisinde Emine rolüyle adından söz ettiren Seda Soysal, oyunculuk performansıyla beğeni almaya devam ediyor.