Taşacak Bu Deniz son bölüm nereden izlenir? Eleni'nin şüpheleri arttı, İso ve Fadime arasında ne oluyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de dün akşam yayınlanan 22. bölümle beraber tüm dengeler altüst oldu. Yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyenler arama motorlarında 'Taşacak Bu Deniz son bölüm nereden izlenir?' sorusunu araştırmaya başladı. Peki Taşacak Bu Deniz son bölüm neler oldu? Eleni, Hicran'ın annesi olmadığını öğrendi mi? İso ve Fadime arasında neler oluyor? İşte detaylar...

’in sürükleyici dizisi Taşacak Bu Deniz, 22. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Adil’in Esme için kendini feda etmesi, Eleni’nin kendi doğumuyla ilgili bazı şüphelere düşmesi ve bebek kaçırma girişiminin kötü bir şekilde sonuçlanması bölüme damga vurdu. Koçari’de binlerce keçi dağa salınırken Furtuna’da da isyanın başladığı görülüyor. Peki Taşacak Bu Deniz son bölüm neler oldu? Eleni gerçeği öğrenecek mi? İso ve Fadime arasında aşk mı başlıyor? İşte nefes kesen 22. bölüme dair tüm detaylar ve izleme bilgileri…

TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz'in 22. bölümünde Eleni'nin annesiyle ilgili şüpheleri arttı, Koçari'de keçiler dağa salındı ve bir bebek kaçırma girişimi yaşandı.
Eleni, Hicran'ın kendisini nasıl doğurduğuna dair şüpheler yaşadı.
Koçari'de Adil'e ait binlerce keçi dağa salındı.
Furtuna'da Oruç'a karşı bir isyan başladı.
Şerif, Esme'nin boşanmasını engellemek için Sevcan'la iş birliği yaparak bir bebek kaçırma girişimi planladı.
Adil bebeği kurtarsa da Emine'nin nabzı durdu.
TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Taşacak Bu Deniz heyecan dolu 22. bölümünü kaçıranlar veya yaşanan kritik anları yeniden izlemek isteyenler için TRT 1, izleme kolaylığı sağlıyor.

Dizinin yeni bölümüne, TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden veya TRT İzle platformunun uygulama ile web sitesinden ulaşılabilir. izleyicileri, bu kanallar aracılığıyla bölümü tekrar izleme fırsatı buluyor.

ELENİ'NİN ŞÜPHELERİ ARTTI, İSO VE FADİME ARASINDA NELER OLUYOR?

Taşacak Bu Deniz 22.bölümde en çok merak edilen konuların başında Eleni’nin Hicran hakkındaki gerçeği öğrenip öğrenmemesi oldu. Hicran'ı annesi sanan Eleni, ultrasonda fark ettiği bir terslikle adeta sarsıldı. Hicran'ın bebek yapmasının imkansız olduğunu öğrenen Eleni, 'Hicran beni nasıl doğurdu?' sorusunun peşine düştü.

Bu durum karşısında oldukça panik olan Zarife ise Oruç'tan bunu engellemesini istedi. Zarife, Oruç’tan gerçeğin ortaya çıkmasını engellemesini istese de Oruç’tan beklediği cevabı alamadı. Öte yandan, kan davası ile duyguları arasında sıkışıp kalan Fadime ile İso arasında da gerilim yaşandı.

İso’nun kendisine mesafe koymasıyla panikleyen Fadime, yeniden harekete geçti. İso’nun peşinde dolanmaya başlayan Fadime, onunla duyguları hakkında konuşmaya çalışarak, ekran başındaki izleyiciyi de ters köşe etti.

KOÇARİ'DE KEÇİLER DAĞA SALINDI, BEBEK KAÇIRILDI!

Taşacak Bu Deniz 22. olaylar bitmek bilmedi. Eyüphan meselesi nedeniyle Koçari’de Adil’e ait binlerce keçi dağa salındı. Furtuna’da Oruç’a karşı büyük bir isyan hareketi başladı.

Bu karmaşadan faydalanmak isteyen Şerif, Esme’nin boşanmasını engellemek için Sevcan'la iş birliği yaparak, tehlikeli bir oyun oynadı. Sevcan aracılığıyla Emine’ye ilaç verdirip bebeğini kaçırtan Şerif’in bu hamlesi büyük bir felakete yol açtı. Adil bebeği kurtarmayı başarsa da Emine’nin nabzının durması ekranlara damga vurdu. Emine'yi oynayan Seda Soysal'ın hikayeye veda edip etmeyeceği ise merak konusu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doktor: Başka Hayatta dizisinde şoke eden ayrılık! Sosyal medyada gündem oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncuları ve afişi! Cennetin Çocukları dizisi yeni konusu belli oldu
