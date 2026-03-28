Taşacak Bu Deniz son bölüm nereden izlenir? Eleni'nin şüpheleri arttı, İso ve Fadime arasında ne oluyor?

TRT 1’in sürükleyici dizisi Taşacak Bu Deniz, 22. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Adil’in Esme için kendini feda etmesi, Eleni’nin kendi doğumuyla ilgili bazı şüphelere düşmesi ve bebek kaçırma girişiminin kötü bir şekilde sonuçlanması bölüme damga vurdu. Koçari’de binlerce keçi dağa salınırken Furtuna’da da isyanın başladığı görülüyor. Peki Taşacak Bu Deniz son bölüm neler oldu? Eleni gerçeği öğrenecek mi? İso ve Fadime arasında aşk mı başlıyor? İşte nefes kesen 22. bölüme dair tüm detaylar ve izleme bilgileri…

Taşacak Bu Deniz heyecan dolu 22. bölümünü kaçıranlar veya yaşanan kritik anları yeniden izlemek isteyenler için TRT 1, izleme kolaylığı sağlıyor.

Dizinin yeni bölümüne, TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden veya TRT İzle platformunun uygulama ile web sitesinden ulaşılabilir. Taşacak Bu Deniz izleyicileri, bu kanallar aracılığıyla bölümü tekrar izleme fırsatı buluyor.

Taşacak Bu Deniz 22.bölümde en çok merak edilen konuların başında Eleni’nin Hicran hakkındaki gerçeği öğrenip öğrenmemesi oldu. Hicran'ı annesi sanan Eleni, ultrasonda fark ettiği bir terslikle adeta sarsıldı. Hicran'ın bebek yapmasının imkansız olduğunu öğrenen Eleni, 'Hicran beni nasıl doğurdu?' sorusunun peşine düştü.

Bu durum karşısında oldukça panik olan Zarife ise Oruç'tan bunu engellemesini istedi. Zarife, Oruç’tan gerçeğin ortaya çıkmasını engellemesini istese de Oruç’tan beklediği cevabı alamadı. Öte yandan, kan davası ile duyguları arasında sıkışıp kalan Fadime ile İso arasında da gerilim yaşandı.

İso’nun kendisine mesafe koymasıyla panikleyen Fadime, yeniden harekete geçti. İso’nun peşinde dolanmaya başlayan Fadime, onunla duyguları hakkında konuşmaya çalışarak, ekran başındaki izleyiciyi de ters köşe etti.

Taşacak Bu Deniz 22. olaylar bitmek bilmedi. Eyüphan meselesi nedeniyle Koçari’de Adil’e ait binlerce keçi dağa salındı. Furtuna’da Oruç’a karşı büyük bir isyan hareketi başladı.

Bu karmaşadan faydalanmak isteyen Şerif, Esme’nin boşanmasını engellemek için Sevcan'la iş birliği yaparak, tehlikeli bir oyun oynadı. Sevcan aracılığıyla Emine’ye ilaç verdirip bebeğini kaçırtan Şerif’in bu hamlesi büyük bir felakete yol açtı. Adil bebeği kurtarmayı başarsa da Emine’nin nabzının durması ekranlara damga vurdu. Emine'yi oynayan Seda Soysal'ın hikayeye veda edip etmeyeceği ise merak konusu.