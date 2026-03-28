Akılları alan evlilik teklifi: Meydan dayağı yerken yüzüğü çıkarıp diz çöktü

Kız arkadaşına unutulmaz bir evlilik teklifi yapmak isteyen genç adam, arkadaşları ile bir plan yaptı. Sevgilisi ile gezdiği sırada yoldan geçen birkaç kişinin fiziksel saldırısına uğrayan genç bir süre numaradan dayak yedi. Genç kızın büyük şok yaşadığı kavganın büyümesi üzerine olay yerindeki diğer arkadaşlar da ellerinde meşalelerle yola çıkarken, genç kız bu sefer ikinci bir şok yaşadı.

GENÇ KIZ "EVET" DEDİ

Kısa süre önce birkaç kişiden dayak yiyen sevgilisinden evlilik teklifi alan genç kız, bu soruya "evet" diye cevap verince tüm arkadaşlar büyük sevinç yaşadı. Genç çiftin ilginç evlilik teklifi, o sırada olay yerinde bulunan başka bir arkadaşları tarafından anbean kayıt altına alındı.