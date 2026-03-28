Aleyna Kalaycıoğlu'nun kavga ettiği iddia edilmişti! Savcılıktan cezaevi iddialarına cevap

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki durumuna ilişkin iddialara açıklık getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki durumuna ilişkin açıklama yaptı.

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 14:49

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında kapsamında tutuklanan 'nun cezaevindeki son durumu sosyal medyada yayılmıştı. Kalaycıoğlu'nun koğuşta kavga ettiği, çeşitli hastalıklar geçirdiği iddia edilmişti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki şartlarına ilişkin sosyal medyada çıkan iddialara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kaldığı ünitede toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunduğunu ve 63 kişinin kaldığını belirtti.
Kalaycıoğlu'nun kaldığı odada ise 4 kişi olduğunu açıkladı.
Kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmadığı, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildi.
Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak veya şikayet bulunmadığı belirtildi.
Kalaycıoğlu'nun 24.03.2026 tarihindeki psikolog görüşmesinde olumlu tutum sergilediği ve şikayet dile getirmediği rapor edildi.
Başsavcılık, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan iddialara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesi olayından ötürü tutuklanan ve halen Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu’nun kaldığı koğuşta çok fazla sayıda kişi olduğu, sürekli kavgalar yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı, tutuklunun yemek yiyemediği vs. iddialarını içerir paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır.

CEZAEVİ ŞARTLARI

Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir Sosyal medya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

