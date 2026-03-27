Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetindeki kilit isim konuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'nun prodüktörü Yalçınay Yıldız olay anının anlattı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünün ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı. Olay günü Kubilay Kaan Kundakçı ve Vahap Canbay ile aynı araçta olan görgü tanığı Yalçınay Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı. Yıldız, "Bir daha sizi burada görmeyeceğim' diyerek araç içine rastgele bir el ateş etti" dedi.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 11:10

'da, 21 yaşındaki futbolcu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Rapçi ve Kundakçı'nın bulunduğu araçta, 'nun müzik prodüktörlüğünü yapan Yalçınay Yıldız'ın da olduğu ortaya çıktı. Yalçınay Yıldız verdiği ifadede ayrılan Aleyna ile Canbay'ı barıştırmak için stüdyonun önünde beklediklerini ve şüphelinin araca doğru geldiğini belirterek, "Bir daha sizi burada görmeyeceğim" diyerek araç içine rastgele bir el ateş etti" dedi.

İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın cinayetine ilişkin soruşturmada, görgü tanığı Yalçınay Yıldız ifadesinde, rapçi Vahap Canbay ile ayrılık yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak amacıyla stüdyo önünde beklerken aracın içine rastgele ateş edildiğini ve bunun sonucunda Kundakçı'nın vurulduğunu belirtti.
Görgü tanığı Yalçınay Yıldız, Kubilay Kaan Kundakçı ile aynı araçta bulunduğunu ve amacı Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay'ı barıştırmak olduğunu ifade etti.
Yıldız'ın ifadesine göre, araçlarına yaklaşan şüpheli, 'Bir daha sizi burada görmeyeceğim' diyerek aracın içine rastgele ateş etti.
Olayda Kubilay Kaan Kundakçı'nın vurulduğu belirtildi.
Yıldız, ateş eden kişinin kimliğini Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun fotoğrafıyla eşleştirdiğini söyledi.
Alaattin Kadayıfçıoğlu ise ifadesinde stüdyoya Aleyna Kalaycıoğlu ile buluşmak için gittiğini, araçtakilerle arbede yaşadığını ve arbede sırasında silahın ateş aldığını belirtti.
KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNİN EN NET GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

sonrası Kubilay Kaan Kundakçı ile aynı araçta olan Yalçınay Yıldız, ifadesinde dikkat çeken detaylar paylaştı. Yıldız, "Vahap Canbay, benim 3.5-4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi ünlü bir ses sanatçısıdır. Kendisinin telefonu bende kayıtlıdır. Kubilay Kaan Kundakçı, benim 3-4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi futbolcudur. Telefonumda numarası kayıtlıdır. 16... plakalı araç arkadaşımız Efe T.'ye aittir" dedi.

Bu aracı Kubilay Kaan Kundakçı kendisinden ödünç almıştı ve Kubilay’ın kullanımındaydı. Aleyna Kalaycıoğlu, benim eski arkadaşımdır. Kendisi ses sanatçısıdır. Yaklaşık 2-3 ay kadar önce ben, Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu açık adresini tam bilmemekle birlikte Kemer olarak bilinen yerde aynı ikamette kalmaya başladık. Ben, Vahap ile Aleyna’nın müzik prodüktörlüğünü yapıyordum. Aleyna ile Vahap yaklaşık 2 yıldır sevgililerdi. Bundan 2 hafta kadar önce ayrıldılar. Ayrılık detaylarını pek bilmiyorum ancak Aleyna bir mesaj atarak ilişkiyi bitirmiş, ilişkisi bitince bizim yanımızdan ayrıldı. Şu an nerede kaldığını bilmiyorum. Ancak müzik prodüktörlüğünü yaptığım için ben hem Aleyna ile hem de Vahap ile görüşüyordum. Ben Aleyna Kalaycıoğlu’nun müzik kaydını Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta bulunan müzik stüdyosunda çekiyorum. Buraya beni Aleyna davet edince geliyorum." dedi.

"SEN ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İLE SEVGİLİ Mİ OLDUN?"

18 Mart günü Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta bulunan stüdyoda Aleyna’nın müzik kaydını almak için sözleştik. 19 Mart'ta, saat 17.00 sıralarında Vahap Canbay temizlikçiden Aleyna’nın ile ilişkisi olduğunu duymuş, bunun üzerine ağladı. Ben de ikisi ortak arkadaşım olduğu için Aleyna’yı aradım. Aleyna’ya, 'Sen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgili mi oldun?' diye sordum. O da bana, 'Saçmalama ben onu tanımıyorum' dedi. Bunun üzerine ben Aleyna’nın ses kaydını alacağım için Vahap Canbay’a, 'Sen de benimle gel, gururunu kır, Aleyna ile bir konuş' dedim. Bu sırada yanımıza bayram için gelen Kubilay Kaan Kundakçı da bulunuyordu. O da Aleyna’yı tanır, 'Ben de sizinle geleyim, hem Aleyna abla ile konuşurum' dedi. Bunun üzerine Kubilay Kaan Kundakçı’nın kullanımında olan 16... plakalı araçla yola çıkarak 19.03.2026 günü saat 18.30-19.00 sıralarında Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak No: 5 önüne geldik." diyerek olay anını anlattı.

Aracın şoför mahallinde Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda Vahap Canbay, arka koltukta da ben vardım. Biz stüdyo önüne geldik, ben kapıyı çaldım, temizlikçi kapıyı açtı. Aleyna içeride değildi. Burada Vahap Canbay’ın, 'Mocha' isimli köpeğini gördüm. Hatta köpeğe seslendim, bana doğru geldi. Temizlikçi neden geldiğimizi sordu, ben de Aleyna ile müzik kaydı yapacağımızı söyledim. Temizlikçi bilgisi olmadığını söyleyerek beni içeri almadı.

Bunun üzerine önce Aleyna’yı aradım ancak açmadı. Sonra stüdyo sahibi Bertin’i aradım. Önce açmadı, sonra bana geri döndü. Ona, 'Ses kaydımız vardı, neredesiniz?' dedim. Bu sırada Aleyna telefonu aldı, 'Biz yemekteyiz, saat geç oldu, başka zaman çekeriz' dedi. Ben de 'Tamam kanka' dedim. Ancak köpeği görünce Aleyna’nın gelip köpeği alacağını düşünerek Canbay ile konuşmasını sağlamak adına beklemeye başladık. 19 Mart, saat 21.32 sıralarında Aleyna beni görüntülü aradı. Daha önce yapmış olduğumuz kaydı yükledin mi dedi. Ben de yüklüyorum diyerek müzik şirketine dijitalini gönderdim. Bu görüntülü konuşma sırasında Aleyna, Vahap ile Kubilay’ı görmedi. Yüz yüze konuşuyorduk. Sonrasında Aleyna’nın annesi telefonu alarak, 'Herkes haddini bilecek' diyerek bunu iki üç defa tekrarladı. Ben de 'Eyvallah abla' diyerek konuşmayı sonlandırdım. Bu sürece kadar ne ben ne de Vahap Canbay, Aleyna’ya karşı kötü bir söz veya tehditte bulunmadık. Aramızda herhangi bir husumet ya da alacak verecek meselesi yoktur. Bizim burada beklememizin tek amacı iki arkadaşımızın barışmasını sağlamaktı." dedi.

"KUBİLAY KUNDAKÇI 'VURULDUM' DİYEREK BAĞIRDI"

Saat 23.00 sıralarında bulunduğumuz yere biri Vito tarzı, diğeri sportif bir araç geldi. Ben araçların plakasını görmedim. Sportif araçtan beyaz giyimli, az saçlı, gözlüklü bir kişi indi. Doğrudan belinden bir silah çıkartarak sağ ön yolcu koltuğu camına vurdu. Sonra kapıyı açtı, 'Bir daha sizi burada görmeyeceğim” diyerek araç içine rastgele bir el ateş etti. Bu sırada Kubilay Kaan Kundakçı, 'Vuruldum' diye bağırıp karın bölgesini tuttu. Ben korku haliyle kendimi dışarı attım. Ateş eden kişiye baktığımda indiği sportif araca değil, diğer Vito tarzı araca bindi ve iki araç hızlıca uzaklaştı.

Ben hemen çevreden yardım istemek için bağırdım. Vahap Canbay arabada Kubilay’a yardım ediyordu. Bu olayda bizde silah yoktu. Ateş eden şahsa yönelik hiçbir eylemde bulunmadık. Akabinde polisi ve ambulansı aradık. Olay yerine polisler ve ambulans geldi. Ambulans Kubilay Kaan Kundakçı’yı alarak götürdü. Bana sormanız üzerine ateş eden kişiyi ben tanımıyorum. Ancak Aleyna’nın, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğu haberini duyunca internetten fotoğrafına bakmıştım. Bize ateş eden kişiyle fotoğraftaki şahıs aynı kişiydi. Bu şahsı ilk defa burada gördüm. Olay öncesine dair bir tanışıklığım yoktur. Bir de olayda silah patladıktan sonra bir kadın çığlığı duydum. Ancak yüzünü görmedim. Bu çığlık sesinin Aleyna Kalaycıoğlu’na ait olduğunu düşünüyorum. Bildiklerim ve diyeceklerim bundan ibarettir." dedi.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN İFADESİ

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ile buluşmak için stüdyoya gittiğini, stüdyonun sokağında park halindeki aracı görünce tedirgin olduklarını söyleyerek “Aleyna, ‘Bunlar benim eski sevgilimin arkadaşları’ dedi. Aracın yanına gidip camına tıklattım. İçindeki kişi kapıyı sert şekilde açarak beni itti. Arbede esnasında kapının üstüne vurdum. İçeride oturan kişi ise torpidodan metal, parlak bir cisim çıkardı. Silah ya da bıçak olabileceğini düşündüm. Sol elimde ruhsatlı silahım vardı. Karşı taraf bana doğru bir hamle yapınca refleksle silahı doğrulttum. Aramızda bir boğuşma yaşandı ve silah aniden ateş aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile yeni sevgilisi Zeynep Artukmac'ın videosu ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gülseren Ceylan canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil'e demediğini bırakmadı
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
