İstanbul’da inanılması güç kaza: At çarpan araç ağır hasar aldı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde başıboş şekilde ilerleyen at ve bağlı olduğu at arabası, park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde ağır hasar oluştu, diğeri ise olayı daha hafif bir hasar ile atlattı. Kazayı duyan araç sahipleri ve mahalle sakinleri, dışarı çıkarak at arabasının peşine düştü. Olayla ilgili yakalanan bir kişi atın sahibi olduğunu reddederken, araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu.

