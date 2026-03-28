Yeni BİM 27 Mart - 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu 2026: Manuel rondo, tost makinesi, blender seti, buzdolabı ve elektrikli süpürge satışa çıkıyor

BİM’de yepyeni ürünlerin yer aldığı 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM marketlerde aktüel indirimler bu hafta cuma günü başlayacak ve önümüzdeki hafta cuma gününe kadar reyonlarda olmaya devam edecek. Katlanabilir Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 29.990 TL’yle beraber kataloğun en pahalı ürünü olarak dikkat çekti. Tablet-Telefon Tutucu 229 TL, Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.500 TL, 6 Dilim Tost Makinesi 2.490 TL, Led Projektör Gece Lambası 779 TL, Peluş Oyuncak 279 TL’den satışa sunulacak. 65 İnç 4k Qled HDR Google Televizyon 34.900 TL, 55 İnç 4K Qled HDR Televizyon ise 24.900 TL’den satışa sunulacak. Ev tadilat ürünlerinden olan Sıcak Hava Tabancası 799 TL, Dekupaj Testere 1.290 TL, Taşlama Seti 1.490 TL olacak. Akıllı Saat 699 TL, Powerbank ise 529 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 27 Nisan-3 Mart aktüel ürünler kataloğu…

BİM 3 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65 İnç 4K Qled HDR Google Televizyon 34.900 TL

55 İnç 4K Qled HDR Google Televizyon 24.900 TL

Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

Dekupaj Testere 1.290 TL

Sıcak Hava Tabancası 799 TL

Led Fener 299 TL

Akıllı Saat 699 TL

Powerbank 529 TL

Tablet/Telefon Tutucu 149 TL

Dijital Göstergeli Akülü Vidalama Seti 999 TL

Kırıcı Delici Matkap 1.590 TL

Saç Düzleştirici ve Kıvırıcı 899 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

Cam Set Üstü Ocak 3.250 TL

Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.500 TL

Mini Buzdolabı 4.900 TL

Mini Blender Set 1.490 TL

Çay Makinesi 1.490 TL

6 Dilim Tost Makinesi 2.490 TL

Çelik Çay Makinesi 2.190 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.490 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 1.190 TL

Kişisel Blender 1.390 TL

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL

Şef Bıçağı 479 TL

Manuel Rondo 749 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler 299 TL

155 CC Çay Takımı 429 TL

Borcam Fırın Tepsisi 159 TL

Porselen Pasta Tabağı 299 TL

6’lı Kase Seti 219 TL

Krep Tava 269 TL

Çelik Kesme Panosu 359 TL

Bebek Nevresim Seti 299 TL

Lastikli Çarşaf 119 TL

Bebek Mama Oturağı 499 TL

Çamaşır/Oyuncak Sepeti 159 TL

Astronot Led Projektör Gece Lambası 779 TL

Eğitici Plak Çalar 769 TL

BİM 27 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Çeyiz Seti 7.990 TL

Hamur Yoğurma Makinesi 4.750 TL

Şarjlı Vakumlu Cam Temizleyici 999 TL

Dijital Yeni Nesil Semaver 3.249 TL

Mini Fırın 1.990 TL

Çay Makinesi 1.790 TL

El Mikseri 990 TL

Ölçü Kaplı Çubuk Blender 990 TL

Mega Blender 2.190 TL

Şarjlı Tuz Ve Baharat Öğütücü 890 TL

50 İnç Frameless Ultra HD Qled Google Televizyon 15.250 TL

7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 19.990 TL

32 İnç Hd Ready 10 Android Televizyon 6.500 TL

Para Sayma Makinesi 3.750 TL

256 Gb Akıllı Cep Telefonu 13.290 TL

1 Litre Renkli Çelik Termos 1.150 TL

2 Litre Çelik Termos 829 TL

Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.990 TL

Smart Kamera 1.190 TL

30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.750 TL

48 Parça Kare Fileli Dekorlu Yemek Takımı 6.490 TL

Meşrubat Bardağı 139 TL

Çaydanlık 1.190 TL

Ayaklı Su Bardağı 279 TL

12 Parça Çay Takımı 579 TL

Ayaklı Servis Tabağı 299 TL

Şef Bıçağı 379 TL

Mutfak Bıçağı 319 TL

Çelik Karnıyarık Tencere 950 TL

Derin Tencere 900 TL

Tava 575 TL

Servis Tabağı 199 TL

6’lı Dondurma/Tatlı Kasesi 249 TL

Oval Tepsi 349 TL

Ahşap Görünümlü 6’lı Banyo Seti 429 TL

Küçük Boy Valiz 699 TL

Orta Boy Valiz 799 TL

Büyük Boy Valiz 899 TL

2’li Banyo Paspas Seti 475 TL

Oyuncak Mutfak Seti 999 TL

Vakumlu Elektrik Süpürgesi 529 TL