Yeni BİM 27 Mart - 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu 2026: Manuel rondo, tost makinesi, blender seti, buzdolabı ve elektrikli süpürge satışa çıkıyor

BİM’de yepyeni ürünlerin yer aldığı 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM marketlerde aktüel indirimler bu hafta cuma günü başlayacak ve önümüzdeki hafta cuma gününe kadar reyonlarda olmaya devam edecek. Katlanabilir Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 29.990 TL’yle beraber kataloğun en pahalı ürünü olarak dikkat çekti. Tablet-Telefon Tutucu 229 TL, Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.500 TL, 6 Dilim Tost Makinesi 2.490 TL, Led Projektör Gece Lambası 779 TL, Peluş Oyuncak 279 TL’den satışa sunulacak. 65 İnç 4k Qled HDR Google Televizyon 34.900 TL, 55 İnç 4K Qled HDR Televizyon ise 24.900 TL’den satışa sunulacak. Ev tadilat ürünlerinden olan Sıcak Hava Tabancası 799 TL, Dekupaj Testere 1.290 TL, Taşlama Seti 1.490 TL olacak. Akıllı Saat 699 TL, Powerbank ise 529 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 27 Nisan-3 Mart aktüel ürünler kataloğu…
65 İnç 4K Qled HDR Google Televizyon 34.900 TL
55 İnç 4K Qled HDR Google Televizyon 24.900 TL
Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
Dekupaj Testere 1.290 TL
Sıcak Hava Tabancası 799 TL
Led Fener 299 TL
Akıllı Saat 699 TL
Powerbank 529 TL
Tablet/Telefon Tutucu 149 TL
Dijital Göstergeli Akülü Vidalama Seti 999 TL
Kırıcı Delici Matkap 1.590 TL
Saç Düzleştirici ve Kıvırıcı 899 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
Cam Set Üstü Ocak 3.250 TL
Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.500 TL
Mini Buzdolabı 4.900 TL
Mini Blender Set 1.490 TL
Çay Makinesi 1.490 TL
6 Dilim Tost Makinesi 2.490 TL
Çelik Çay Makinesi 2.190 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.490 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 1.190 TL
Kişisel Blender 1.390 TL
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL
Şef Bıçağı 479 TL
Manuel Rondo 749 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler 299 TL
155 CC Çay Takımı 429 TL
Borcam Fırın Tepsisi 159 TL
Porselen Pasta Tabağı 299 TL
6’lı Kase Seti 219 TL
Krep Tava 269 TL
Çelik Kesme Panosu 359 TL
Bebek Nevresim Seti 299 TL
Lastikli Çarşaf 119 TL
Bebek Mama Oturağı 499 TL
Çamaşır/Oyuncak Sepeti 159 TL
Astronot Led Projektör Gece Lambası 779 TL
Eğitici Plak Çalar 769 TL
Çeyiz Seti 7.990 TL
Hamur Yoğurma Makinesi 4.750 TL
Şarjlı Vakumlu Cam Temizleyici 999 TL
Dijital Yeni Nesil Semaver 3.249 TL
Mini Fırın 1.990 TL
Çay Makinesi 1.790 TL
El Mikseri 990 TL
Ölçü Kaplı Çubuk Blender 990 TL
Mega Blender 2.190 TL
Şarjlı Tuz Ve Baharat Öğütücü 890 TL
50 İnç Frameless Ultra HD Qled Google Televizyon 15.250 TL
7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 19.990 TL
32 İnç Hd Ready 10 Android Televizyon 6.500 TL
Para Sayma Makinesi 3.750 TL
256 Gb Akıllı Cep Telefonu 13.290 TL
1 Litre Renkli Çelik Termos 1.150 TL
2 Litre Çelik Termos 829 TL
Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.990 TL
Smart Kamera 1.190 TL
30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.750 TL
48 Parça Kare Fileli Dekorlu Yemek Takımı 6.490 TL
Meşrubat Bardağı 139 TL
Çaydanlık 1.190 TL
Ayaklı Su Bardağı 279 TL
12 Parça Çay Takımı 579 TL
Ayaklı Servis Tabağı 299 TL
Şef Bıçağı 379 TL
Mutfak Bıçağı 319 TL
Çelik Karnıyarık Tencere 950 TL
Derin Tencere 900 TL
Tava 575 TL
Servis Tabağı 199 TL
6’lı Dondurma/Tatlı Kasesi 249 TL
Oval Tepsi 349 TL
Ahşap Görünümlü 6’lı Banyo Seti 429 TL
Küçük Boy Valiz 699 TL
Orta Boy Valiz 799 TL
Büyük Boy Valiz 899 TL
2’li Banyo Paspas Seti 475 TL
Oyuncak Mutfak Seti 999 TL
Vakumlu Elektrik Süpürgesi 529 TL