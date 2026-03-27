Seren Ay Survivor 2026’dan diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'nın Seren Ay Çetin kararı

Survivor’da 28 Mart 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak 3. dokunulmazlık oyunu, sezonun en gergin anlarına sahne olacak. Yarışmacılar arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle birlikte Seren Ay ve Nisanur arasında tansiyon yükseldi. Oyun sırasında Seren Ay, Nisanur’a fiziksel müdahalede bulundu. Bu gelişme, yarışmada diskalifiye ihtimalini gündeme getirirken, izleyiciler yaşanacakların detaylarını merak etmeye başladı. Olayın ardından yapım ekibinin nasıl bir karar vereceği ise şimdiden büyük bir soru işareti oluşturdu. Peki, Acun Ilıcalı Seren Ay kararı ne? Seren Ay Çetin Survivor 2026’dan diskalifiye mi olacak?

SEREN AY VE NİSANUR SAÇ BAŞA GİRDİ

Survivor 2026’da gerilim tavan yaptı. 28 Mart 2026 akşamı oynanacak olan 3. Dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi. Oyun sırasında yaşanılan gerilim sonucunda Deniz, Nisanur ve Seren Ay arasında ipler gerildi. Seren Ay’ın bağırmasına karşı tepki gösteren Nisanur, beklenmedik bir anda fiziksel temasla karşılaştı. Takım arkadaşlarının zor ayırdığı o anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

ACUN ILICALI SEREN AY ÇETİN KARARI?

Seren Ay Çetin, Survivor 2026 yarışmasında birçok takım arkadaşıyla kavga ederek, adından söz ettirmeye başarmıştır. Nagihan Karadere ile olan kavgaları ve tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Seren Ay bu kez Nisanur ile karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası yaşanan kavgadan sonra ada konseyinde acil toplayan Acun Ilıcalı, Seren Ay ile konuştu.

Seren Ay’ın rahat tavırları Acun Ilıcalı’yı sinir ederken, Seren Ay’ın “ Ben boksörüm yani, bir anlık gözüme bir perde indi. Cinnet geçirme anı.” sözleriyle pes dedirtti. Yaşanılan olay sonrası Acun Ilıcalı’nın kararı merak konusu oldu.

SEREN AY ÇETİN SURVİVOR 2026’DAN AYRILACAK MI?

Acun Ilıcalı’nın Serenay ve Nisanur kavgasına ile ilgili alacağı karar merak konusu oldu. Ilıcalı’nın Seren Ay hakkında diskalifiye kararı mı yoksa ödüllerden yararlanmama gibi bir ceza mı vereceği merak ediliyor.

Seren Ay Survivor 2026’dan ayrılıp ayrılmama kararını kendi verme ihtimalide olabilir. İzleyiciler sosyal medyada yaşanılan durum sonrası tepkilerini dile getirdi. Seren Ay Çetin’in Survivor 2026’ yarışmasından ayrılması gerektirdiğini dile getirdi. Eski Survivor sezonlarında yaşanılan kavgaları gündeme getirdiler.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Serhan Onat

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR