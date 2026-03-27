Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Seren Ay Survivor 2026’dan diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'nın Seren Ay Çetin kararı

Survivor 2026’nın 28 Mart akşamı ekrana gelecek 3. dokunulmazlık oyununda yaşanacak olaylar şimdiden gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2026 yeni bölüm fragmanında Seren Ay ile Nisanur arasında çıkan tartışma fiziksel müdahaleye kadar ilerledi. Seren Ay’ın sinirlerine hâkim olamayarak Nisanur’a sert şekilde tepki göstermesi, diskalifiye ihtimalini gündeme taşıdı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Acun Ilıcalı Seren Ay kararı ne? Seren Ay Çetin Survivor 2026’dan diskalifiye mi olacak?

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 21:50

Survivor’da 28 Mart 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak 3. dokunulmazlık oyunu, sezonun en gergin anlarına sahne olacak. Yarışmacılar arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle birlikte Seren Ay ve Nisanur arasında tansiyon yükseldi. Oyun sırasında Seren Ay, Nisanur’a fiziksel müdahalede bulundu. Bu gelişme, yarışmada ihtimalini gündeme getirirken, izleyiciler yaşanacakların detaylarını merak etmeye başladı. Olayın ardından yapım ekibinin nasıl bir karar vereceği ise şimdiden büyük bir soru işareti oluşturdu. Peki, Seren Ay kararı ne? ’dan diskalifiye mi olacak?

SEREN AY VE NİSANUR SAÇ BAŞA GİRDİ

Survivor 2026’da gerilim tavan yaptı. 28 Mart 2026 akşamı oynanacak olan 3. Dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi. Oyun sırasında yaşanılan gerilim sonucunda Deniz, Nisanur ve Seren Ay arasında ipler gerildi. Seren Ay’ın bağırmasına karşı tepki gösteren Nisanur, beklenmedik bir anda fiziksel temasla karşılaştı. Takım arkadaşlarının zor ayırdığı o anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

ACUN ILICALI SEREN AY ÇETİN KARARI?

Seren Ay Çetin, Survivor 2026 yarışmasında birçok takım arkadaşıyla kavga ederek, adından söz ettirmeye başarmıştır. Nagihan Karadere ile olan kavgaları ve tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Seren Ay bu kez Nisanur ile karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası yaşanan kavgadan sonra ada konseyinde acil toplayan Acun Ilıcalı, Seren Ay ile konuştu.

Seren Ay’ın rahat tavırları Acun Ilıcalı’yı sinir ederken, Seren Ay’ın “ Ben boksörüm yani, bir anlık gözüme bir perde indi. Cinnet geçirme anı.” sözleriyle pes dedirtti. Yaşanılan olay sonrası Acun Ilıcalı’nın kararı merak konusu oldu.

SEREN AY ÇETİN SURVİVOR 2026’DAN AYRILACAK MI?

Acun Ilıcalı’nın Serenay ve Nisanur kavgasına ile ilgili alacağı karar merak konusu oldu. Ilıcalı’nın Seren Ay hakkında diskalifiye kararı mı yoksa ödüllerden yararlanmama gibi bir ceza mı vereceği merak ediliyor.

Seren Ay Survivor 2026’dan ayrılıp ayrılmama kararını kendi verme ihtimalide olabilir. İzleyiciler sosyal medyada yaşanılan durum sonrası tepkilerini dile getirdi. Seren Ay Çetin’in Survivor 2026’ yarışmasından ayrılması gerektirdiğini dile getirdi. Eski Survivor sezonlarında yaşanılan kavgaları gündeme getirdiler.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Serhan Onat
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam

