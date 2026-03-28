Motorine büyük zam! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti

Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan artış akaryakıt krizini tetikledi. Yakıt arzındaki engeller nedeniyle akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişti. Cumartesi gününden itibaren motorine zam geldi.
ABD ve İsrail tarafından İran'a karşı başlatılan savaş Körfez ülkelerine de sıçradı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan yakıt tankerlerinin geçişini engellemesi, dünyadaki petrol arzını olumsuz etkiledi. Yaşanan krizin petrol fiyatlarını artırması nedeniyle akaryakıta bir kez daha zam geldi.
MOTORİNE BÜYÜK ZAM
Cumartesi gününden itibaren motorine büyük 6,24 TL zam geldi. Zammın tamamı pompaya yansıdı.
LİTRESİ 76 LİRAYI AŞTI
Yapılan son zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 75 liraya dayanırken, Ankara ve İzmir'de 76 lirayı aştı.
28 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.52 TL
Motorin: 74.87 TL
LPG: 30.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.38 TL
Motorin: 74.73 TL
LPG: 29.89 TL
ANKARA
Benzin: 63.49 TL
Motorin: 76.00 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR
Benzin: 63.76 TL
Motorin: 76.27 TL
LPG: 30.29 TL