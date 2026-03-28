Motorine büyük zam! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti

ABD ve İsrail tarafından İran'a karşı başlatılan savaş Körfez ülkelerine de sıçradı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan yakıt tankerlerinin geçişini engellemesi, dünyadaki petrol arzını olumsuz etkiledi. Yaşanan krizin petrol fiyatlarını artırması nedeniyle akaryakıta bir kez daha zam geldi.