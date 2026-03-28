Trafik düzenlemeleriyle beraber sürücülerin kullandığı multimedya aygıtlar, APP plakalara ceza uygulanmaya başlayacak. Trafikte birçok sürücünün kullandığı APP plakalarını değiştirmek için verilen süre 1 Nisan’da dolacak. Mevcut düzenlemede APP plaka kullanmaya devam eden sürücülere uygulanan ceza 140 bin liradan başlıyor. Bugüne kadar trafik kurallarına uygun olmayan plakalara kesilen cezalar iptal edilirken gözler plaka değiştirme son tarihine çevrildi. . Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, plakalarını değiştirmek isteyenlerin yoğunluk oluşturması sebebiyle İçişleri Bakanlığından talepte bulundu. Henüz plakalarını yenilemeyenler ise sürenin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Peki APP plaka değiştirme süresi uzatıldı mı? İşte, APP plaka değiştirme süresine ilişkin detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ APP plaka değiştirme son tarih uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? APP plaka cezaları iptal mi oldu? Trafik düzenlemeleri kapsamında APP plakalara ceza uygulanmaya başlanacak ve bu plakaları değiştirmek için verilen süre dolmak üzereyken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun talebiyle sürenin uzatılması planlanıyor. APP plaka kullanmaya devam eden sürücülere 140 bin liradan başlayan cezalar uygulanacak. APP plaka değiştirme süresi 1 Nisan'da dolacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, yoğunluk nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan süre uzatımı talep etti. Plakaların 1 Ocak 2027'ye kadar standart plakalara geçilmesi için sürenin uzatılması öngörülüyor. APP plaka değiştirmek için notere araç ruhsatı, kimlik belgesi ile başvurulmalı ve plaka basım ücreti ödenmelidir. Standart dışı ses sistemi kullanan sürücülere de çevreyi rahatsız edecekleri seviyede ses yayını yapmaları halinde 3 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

APP PLAKA DEĞİŞTİRME SON TARİH UZATILDI MI?

Yeni trafik kanunu düzenlemesiyle beraber APP plaka kullananlara 140 bin liradan başlayan cezalar uygulanmaya başlanmıştı. Trafik düzenlemesinden haberi olmayan binlerce sürücü cezayla karşı karşıya kalırken İçişleri Bakanlığı, önemli bir adım atarak kurallara uygun plakaları olmayan sürücülere 1 Nisan’a kadar süre tanımıştı. Bu tarihe kadar plaka sebebiyle ceza uygulananların ise işlemleri iptal edilmişti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu yaşanan yoğunluk nedeniyle İçişleri Bakanlığından yeni bir talepte bulundu. Edinilen bilgiye göre sürücülerin plakalarını uygun hale getirmesi için verilen sürenin uzatılması planlıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken 1 Ocak 2027’ye kadar standart plakalara geçilmesi için sürenin uzatılması öngörülüyor.

ADIM ADIM APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

APP plakası olan araç sahipleri ilk olarak araçtaki plakalarını çıkartarak araç ruhsatı ve kimlik belgesiyle beraber notere plaka yenileme başvurusu başvuru yapabilirler. Noter tarafından verilen referans numarası beraber plaka basım ücreti ödeyerek plaka basım belgesi alınabilir. Çift plaka için 850 lira, tek için ise 425 lira civarında plaka basım ücreti bulunmaktadır. Plaka basım belgesiyle beraber Şoförler ve Otomobilciler Odası’na bağlı olan en yakın plaka basım merkezine giderek mühürlü, standart plaka bastırılarak kullanılabilir.

STANDART DIŞI SES SİSTEMİ KULLANANLAR DİKKAT

Yeni trafik düzenlemesiyle beraber multimedya aygıtların yanı sıra ses sistemleri de kapsam altına alındı. Yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden sürücüler için yeni yaptırımlar yolda. Çevreyi rahatsız edecek seviyede ses yayını yapan sürücülere 3 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Araç içi müzik dinlemek yasaklanmayacak ama temel olarak kriter sesin dışarıya rahatsızlık vermemesi olacak.