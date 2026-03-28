Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

APP plaka değiştirme son tarih uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? APP plaka cezaları iptal mi oldu?

Yeni trafik düzenlemesi ile beraber APP plakalı araçları kullanmaya devam eden sürücülere 140 bin liraya kadar ceza kesiliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle beraber sürücülerin plakalarını, trafik kurallarına uygun hale getirmesi için 1 Nisan’a kadar verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kaldı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu yetkilileri plaka değiştirmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu ifade ederken sürenin uzatılıp uzatılmayacağı tartışma konusu haline geldi. APP plakanın yanı sıra seyir halindeki sürücülerin multimedya ekran kullanmasına yönelik denetimler devam ediyor. Peki APP plaka değiştirme son tarih uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? İşte, yeni trafik düzenlemesine ilişkin bilgiler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 13:42
|
Trafik düzenlemeleriyle beraber sürücülerin kullandığı multimedya aygıtlar, APP plakalara ceza uygulanmaya başlayacak. Trafikte birçok sürücünün kullandığı APP plakalarını değiştirmek için verilen süre 1 Nisan’da dolacak. Mevcut düzenlemede kullanmaya devam eden sürücülere uygulanan ceza 140 bin liradan başlıyor. Bugüne kadar trafik kurallarına uygun olmayan plakalara kesilen cezalar iptal edilirken gözler plaka değiştirme son tarihine çevrildi. . Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, plakalarını değiştirmek isteyenlerin yoğunluk oluşturması sebebiyle İçişleri Bakanlığından talepte bulundu. Henüz plakalarını yenilemeyenler ise sürenin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Peki APP plaka değiştirme süresi uzatıldı mı? İşte, APP plaka değiştirme süresine ilişkin detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Trafik düzenlemeleri kapsamında APP plakalara ceza uygulanmaya başlanacak ve bu plakaları değiştirmek için verilen süre dolmak üzereyken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun talebiyle sürenin uzatılması planlanıyor.
APP plaka kullanmaya devam eden sürücülere 140 bin liradan başlayan cezalar uygulanacak.
APP plaka değiştirme süresi 1 Nisan'da dolacak.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, yoğunluk nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan süre uzatımı talep etti.
Plakaların 1 Ocak 2027'ye kadar standart plakalara geçilmesi için sürenin uzatılması öngörülüyor.
APP plaka değiştirmek için notere araç ruhsatı, kimlik belgesi ile başvurulmalı ve plaka basım ücreti ödenmelidir.
Standart dışı ses sistemi kullanan sürücülere de çevreyi rahatsız edecekleri seviyede ses yayını yapmaları halinde 3 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.
APP PLAKA DEĞİŞTİRME SON TARİH UZATILDI MI?

Yeni trafik kanunu düzenlemesiyle beraber APP plaka kullananlara 140 bin liradan başlayan cezalar uygulanmaya başlanmıştı. Trafik düzenlemesinden haberi olmayan binlerce sürücü cezayla karşı karşıya kalırken İçişleri Bakanlığı, önemli bir adım atarak kurallara uygun plakaları olmayan sürücülere 1 Nisan’a kadar süre tanımıştı. Bu tarihe kadar plaka sebebiyle ceza uygulananların ise işlemleri iptal edilmişti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu yaşanan yoğunluk nedeniyle İçişleri Bakanlığından yeni bir talepte bulundu. Edinilen bilgiye göre sürücülerin plakalarını uygun hale getirmesi için verilen sürenin uzatılması planlıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken 1 Ocak 2027’ye kadar standart plakalara geçilmesi için sürenin uzatılması öngörülüyor.

ADIM ADIM APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

APP plakası olan araç sahipleri ilk olarak araçtaki plakalarını çıkartarak araç ruhsatı ve kimlik belgesiyle beraber notere plaka yenileme başvurusu başvuru yapabilirler. Noter tarafından verilen referans numarası beraber plaka basım ücreti ödeyerek plaka basım belgesi alınabilir. Çift plaka için 850 lira, tek için ise 425 lira civarında plaka basım ücreti bulunmaktadır. Plaka basım belgesiyle beraber Şoförler ve Otomobilciler Odası’na bağlı olan en yakın plaka basım merkezine giderek mühürlü, standart plaka bastırılarak kullanılabilir.

STANDART DIŞI SES SİSTEMİ KULLANANLAR DİKKAT

Yeni trafik düzenlemesiyle beraber multimedya aygıtların yanı sıra ses sistemleri de kapsam altına alındı. Yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden sürücüler için yeni yaptırımlar yolda. Çevreyi rahatsız edecek seviyede ses yayını yapan sürücülere 3 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Araç içi müzik dinlemek yasaklanmayacak ama temel olarak kriter sesin dışarıya rahatsızlık vermemesi olacak.

ETİKETLER
#trafik düzenlemesi
#Yeni Trafik Kanunu
#App Plaka
#Araç Ses Sistemi Cezası
#Plaka Değiştirme Süresi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.