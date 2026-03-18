Vahşi doğada ezber bozan An: Kızıl tilki, kurt yavrusunu böyle avladı!

İtalya'da yer alan bir doğa koruma alanında kurulan kameralar, vahşi yaşamdaki hiyerarşiyi altüst eden eşine rastlanmamış bir anı kaydetti. İlk kez bir kızıl tilkinin, kendisinden çok daha büyük olan kurtların yavrusunu avladığı belgelendi.

The Independent'in haberine göre, bilim insanları, kızıl tilkinin kurt yavrusunu avladığı ilk vakayı kayda geçirmiş oldu. Normal şartlarda kurtlar yapıca tilkilerden oldukça büyük olup zaman zaman tilkileri öldürdükleri biliniyor. Ancak tam tersi bir durum daha önce hiç gözlemlenmemişti.