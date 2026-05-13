Minibüs çarpan kadın tekerleğin altında kaldı: Vatandaşlar aracı iterek çıkarttı

Zonguldak’ta 69 yaşındaki B.A. isimli kadına; yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaşlı kadın, minibüsün tekerleğinin altında sıkıştı. Kazayı görerek olay yerine toplanan vatandaşlar, hep birlikte minibüsü iterek tekerleğin altında sıkışan B.A.'yı kurtarmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, minibüs şoförü S.U.'yu ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Sağ ayak üstünde kırık olan yaralı B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Özetle