Hırsız kaçtı, kuyumcu kovaladı: Oyalama taktiği bu kez tutmadı

Konya’nın Meram ilçesindeki bir kuyumcuya gelen şahıs, 2 adet cumhuriyet altını alacağını söyledi. Kuyumcuya, ‘param gelecek’ diyerek 9 dakika oyaladıktan sonra altınları alarak kaçmaya başladı. Altınların çalındığını fark eden kuyumcu, şüphelinin peşinden koşarak hırsızı vatandaşlarla birlikte yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.