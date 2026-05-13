Biri alkollü, diğeri ehliyetsiz! Kural tanımazların kazası kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada; otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan ve alkollü olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü ile daha önce ehliyetine el konulan motosikletin sürücüsüne ceza kesildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken motosiklet sürücüsüne 200 bin, otomobil sürücüsüne 2'nci kez alkolden 50 bin TL para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsünün ehliyetine ise 2 yıl süreyle el kondu.

