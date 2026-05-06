Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'da AVM'de hırsızlık: 10 yaşındaki şüphelinin suç kaydı dudak uçuklattı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki hırsızlık sonrası yakalanan 10 yaşındaki çocuğun 92 suç kaydı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İstanbul'da AVM'de hırsızlık: 10 yaşındaki şüphelinin suç kaydı dudak uçuklattı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 18:54

İstanbul 'de alışveriş merkezinde bir kadının çantası çalındı. Sarıyer Asayiş Büro ekiplerince yakalanan 10 yaşındaki şüphelinin 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
4 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Sarıyer İstinye’deki bir alışveriş merkezindeki olayda Melike A., çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantası çalındı. Durumu polise bildiren Melike A, çantasında 100 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 400 lira nakit para ile cüzdanının bulunduğunu söyledi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da AVM'de hırsızlık: 10 yaşındaki şüphelinin suç kaydı dudak uçuklattı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çantası çalınan 10 yaşındaki şüphelinin 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay, 4 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Sarıyer İstinye'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.
Melike A. isimli kadın, bebek arabasında asılı bulunan çantasının çalındığını bildirdi.
Çantada 100 bin lira değerinde cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdan bulunuyordu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çantayı alan şüphelinin taksiyle kaçtığını belirledi.
Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurulan takside, 10 yaşındaki D.T. isimli şüpheli çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.
D.T.'nin Genel Bilgi Taraması (GBT) sonucunda 'hırsızlık'tan 92 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da AVM'de hırsızlık: 10 yaşındaki şüphelinin suç kaydı dudak uçuklattı

10 YAŞINDA 92 SUÇ KAYDI ÇIKTI


İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.

İstanbul'da AVM'de hırsızlık: 10 yaşındaki şüphelinin suç kaydı dudak uçuklattı

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelinin bindiği taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen D.T., çaldığı eşyalarla yakalandı. Emniyete götürülen D.T.’nin yapılan Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) 'hırsızlık'tan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’ne götürülürken, eşyalar ise sahibine teslim edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeğeninin altınlarını çaldı, kendisine otomobil aldı! Hırsız teyzenin akılalmaz vurgunu
Hem müşteri hem hırsız: Pes dedirten 'saat' hırsızlığı kamerada!
ETİKETLER
#hırsızlık
#sarıyer
#güvenlik kamerası
#Suç Kaydı
#Çocuk Suçlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.