Yeğeninin altınlarını çaldı, kendisine otomobil aldı! Hırsız teyzenin akılalmaz vurgunu

Samsun'un Canik ilçesinde 35 yaşındaki S.F., evindeki ziynet eşyalarının çalındığını fark edince durumu ekiplere bildirdi. Yapılan incelemede yaklaşık 750 bin TL değerindeki altınların kaybolduğu tespit edildi.
Şikayet üzerine harekete polis ekipleri, olayın şüphelisinin S.F.’nin teyzesi F.A. (45) olduğunu belirledi.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüpheli teyzenin 9 Nisan’da yeğeninin evinden altınları çaldığı ve 13 Nisan’da bu altınların bir kısmını araç sahibine vererek eşiyle birlikte otomobil satın aldığı ortaya çıktı.
Hırsızlık Büro ekiplerince dün gözaltına alınan 3 çocuk annesi F.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.