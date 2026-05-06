Vefat haberiyle sanat dünyasını ikiye bölen Erol Köse öldükten sonra da konuşulmaya devam ediyor. Köse’nin kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası hiçbir koşul öne sürmeden reddettiğini belirterek “mirasın reddi” davası açtı.

HABERİN ÖZETİ Erol Köse’nin kızından şaşırtan karar! Babasından kalan mirası reddetti Sanat dünyasını ikiye bölen Erol Köse'nin vefatının ardından kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kalan mirası reddettiğini açıkladı. Erol Köse, 23 Mart 2026'da İstanbul'daki evinde 16. kattan düşerek 61 yaşında hayatını kaybetti. Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse, babasından intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmek için dava açtı. Erol Köse'nin vefatından kısa bir süre önce eserlerine ait telif haklarını kızı Dijan Nazlan Köse'ye devrettiği ortaya çıktı. Köse'nin ölümü, ilk incelemelerin ardından “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti ve evinde el yazısıyla bırakılmış bir not bulundu.

EROL KÖSE’NİN KIZI MİRASI REDDETTİ

23 Mart 2026’da İstanbul’da 16’ncı kattaki evinde düşerek yaşamını yitiren Erol Köse’nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık üç aydır evinden çıkmadığı biliniyordu. 61 yaşında hayatını kaybeden Köse’nin ardından geride bıraktığı mal varlığı ve haklar tartışma konusu oldu.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Müvekkil babası Erol Köse’den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler sona ermiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Erol Köse’nin, vefatından kısa bir süre önce eserlerine ait telif haklarını kızı Dijan Nazlan Köse’ye devrettiği de ortaya çıktı.

EROL KÖSE’YE NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer’de bulunan Maslak’taki Ağaoğlu 1453 Konutları’nda yaşayan Erol Köse, 23 Mart 2026’da meydana gelen olayda 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. 61 yaşındaki ünlü yapımcının ölümü, ilk incelemelerin ardından “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.

Olayın ardından başlatılan incelemelerde, Köse’nin bir süredir psikolojik ve sağlık sorunları yaşadığı, bu nedenle yaklaşık üç aydır evinden çıkmadığı yönünde ifadeler gündeme geldi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada ise el yazısıyla bırakılmış bir not bulunduğu öğrenildi. Notta, sağlık durumuna ve kişisel sorumluluklarına ilişkin ifadelerin yer aldığı, ayrıca kedisine iyi bakılması yönünde bir isteğin bulunduğu belirtildi.