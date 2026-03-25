Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Orhan Gencebay Erol Köse'nin cenazesinde araçtan inmedi! Son sağlık durumu merak konusu oldu

Hastaneye başvuruda bulunan Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırıldığı iddia edildi. Sevim Emre geçtiğimiz günlerde taburcu olan eşi Orhan Gencebay'ın tedbir amaçlı tutulduğunu belirtti. Dün Erol Köse'nin cenaze törenine giden ikiliden Orhan Gencebay aracından inmeyerek Sevim Emre'nin yanına gelmesin bekledi. Orhan Gencebay'ın son sağlık durumu merak konusu oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 15:24

için dün ’nde düzenlenen cenaze törenine Hande Yener, Polat Yağcı ve Dilan Çıtak gibi çok sayıda isim katıldı. Törende yer alan ’ın dikkat çekti. Rahatsızlığı nedeniyle aracından inemeyen Gencebay, cenaze namazına aracının içinden katılmak zorunda kaldı.

0:00 123

ORHAN GENCEBAY, EROL KÖSE'NİN CENAZESİNE KATILDI AMA ARAÇTAN İNMEDİ

Erol Köse’nin Zincirlikuyu Camii’ndeki cenaze törenine katılan Orhan Gencebay, rahatsızlığı nedeniyle araçtan inemedi. Eşi Sevim Emre ile birlikte cenaze törenine katılan Orhan Gencebay, aracının içinde bekledi. Sevim Emre ise aracından inerek taziye için Köse Ailesi’nin yanına geçti ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

ORHAN GENCEBAY'IN KORONAVİRÜS OLDUĞU İDDİASINI EŞİ SEVİM EMRE YALANLADI

Sevim Emre Orhan Gencebay'ın son sağlık durumuyla ilgili konuştu ve, "Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi" dedi.

ORHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1944'te Samsun'da doğan Orhan Gencebay, Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur. Gencebay müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.

Orhan Gencebay müzik kariyeri

Türkü plâklarından sonra, 1968 yılında ilk serbest çalışmalar plâğı Sensiz Bahar Geçmiyor-Başa Gelen Çekilirmiş'i çıkardı. Bundan sonra Topkapı Plak ve İstanbul Plak'tan seri olarak plaklar çıkarmaya devam etti. 1969 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver-Yorgun Gözler 45'liği ile Türkiye çapında ün yaptı. Bestekâr ve enstrümanist kimliğinin yanı sıra, yorumcu kimliği ile ön plana çıkmaya başladı.

