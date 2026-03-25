Hakkında gözaltı kararı olan Hande Erçel, sevgilisi Onur Güvenatam ile Türkiye'ye doğru yola çıktı! İlk paylaşım geldi

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran ve oyuncu Hande Erçel'in de aralarında bulunduğu 16 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Londra'da olan Hande Erçel, haberi alır almaz Türkiye'ye doğru yola çıktı.

HANDE ERÇEL LONDRA'DAN TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan ünlü oyuncu Hande Erçel, yurt dışında olması sebebiyle hakkında yakalama kararı verildi. Hande Erçel sevgilisi Onur Güvenatam ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.

HANDE ERÇEL'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hande Erçel yaptığı paylaşımda; "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum" dedi.

HAKAN SABANCI İLE HANDE ERÇEL AĞUSTOS AYINDA YOLLARINI AYIRDI

Haklarında gözaltı kararı verilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti, 3 yıl süren birlikteliklerini geçtiğimiz yıl ağustos ayında sonlandırdı.

HAKAN SABANCI, KERİM SABANCI VE GÜZİDE DURAN EMNİYETTE

Operasyonun kapsamı spor dünyasıyla sınırlı kalmadı. İş dünyasının tanınmış isimlerinden Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı ile eski manken Güzide Duran ve manken Didem Soydan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.