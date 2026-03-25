Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha! Milyonlar kazandığı şarkısı kaldırıldı

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde saldırı görüntüleri ortaya çıkarken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' şarkısı YouTube'da erişime engellendi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aleyna Kalaycıoğlu rapçi Vahap ile ayrıldıktan sonra annesinin aracılığıyla Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla tanıştığını ifade etti ve "Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin'in bana ilgisi olduğunu söyledi. Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap'tan ayrılmıştım. Alaattin, bildiğim kadarıyla armatörlük yapıyordu. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu." dedi.

"KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI AYAK İŞLERİNİ YAPARDI"

Hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile ile tanışma hikayesini de anlatan Kalaycıoğlu, "Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı" dedi.

Eski sevgilisi Vahap ile sürekli tartıştıklarını belirten Kalaycıoğlu, "inişli çıkışlı ilişkimiz vardı. Bazen Vahap'ın bana şiddeti oluyordu. Bir sefer biz arabadaydık. Arabayı Kubilay kullanıyordu. Vahap beni arabada alıkoydu. Bu yaklaşık bir sene önceydi. Hatta o gün Vahap'ın doğum günüydü. Doğum günü çıkışında tartıştık. O gün şoför Kubilay'dı. Kubilay futbolcuydu. Kars ilinde olduğunu biliyorum, orada oynuyordu. Hatta kendisini eski futbolcu arkadaşlarımla görüştürmüştüm. Amacı iyi bir kulübe transfer olmasıydı. Futbolu çok seviyordu. Eski futbolcularla görüştürerek aslında benim amacım ona yardımcı olmaktı. Onun dışında fazla bir görüşmemiz yoktu." dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Aleyna Kalaycıoğlu, son yıllarda yalnızca yarışmalardaki performansıyla değil, aynı zamanda müzik dünyasındaki adımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 1998 yılında Bursa’da dünyaya gelen Aleyna Kalaycıoğlu’nun çocukluğu Yalova’da geçti. Türkiye çapında tanınması ise 2021 yılında Survivor Türkiye yarışmasına katılmasıyla gerçekleşti.

Survivor sonrası yeni bir kariyer kapısı da müzikle aralandı. “Beceremedim” adlı ilk single çalışmasıyla dinleyicilerle buluşan Aleyna Kalaycıoğlu, müzik kariyerine iddialı bir giriş yaptı. Ünlü müzisyen Sinan Akçıl ile yaptığı düet ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bugün Aleyna Kalaycıoğlu, genç yaşına rağmen birçok alanda kendini kanıtlamış bir isim olarak öne çıkıyor. Yaptığı müziklerle adından sıkça bahsetmeyi başarıyor.