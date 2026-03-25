Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha! Milyonlar kazandığı şarkısı kaldırıldı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu dahil 7 kişi tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 11:34

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde saldırı görüntüleri ortaya çıkarken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' şarkısı YouTube'da erişime engellendi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Olaya ilişkin saldırı görüntüleri ortaya çıkarken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Gidesim Var' şarkısı telif hakkı gerekçesiyle YouTube'da erişime engellendi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aleyna Kalaycıoğlu rapçi Vahap ile ayrıldıktan sonra annesinin aracılığıyla Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla tanıştığını ifade etti ve "Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin'in bana ilgisi olduğunu söyledi. Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap'tan ayrılmıştım. Alaattin, bildiğim kadarıyla armatörlük yapıyordu. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu." dedi.

"KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI AYAK İŞLERİNİ YAPARDI"

Hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile ile tanışma hikayesini de anlatan Kalaycıoğlu, "Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı" dedi.

Eski sevgilisi Vahap ile sürekli tartıştıklarını belirten Kalaycıoğlu, "inişli çıkışlı ilişkimiz vardı. Bazen Vahap'ın bana şiddeti oluyordu. Bir sefer biz arabadaydık. Arabayı Kubilay kullanıyordu. Vahap beni arabada alıkoydu. Bu yaklaşık bir sene önceydi. Hatta o gün Vahap'ın doğum günüydü. Doğum günü çıkışında tartıştık. O gün şoför Kubilay'dı. Kubilay futbolcuydu. Kars ilinde olduğunu biliyorum, orada oynuyordu. Hatta kendisini eski futbolcu arkadaşlarımla görüştürmüştüm. Amacı iyi bir kulübe transfer olmasıydı. Futbolu çok seviyordu. Eski futbolcularla görüştürerek aslında benim amacım ona yardımcı olmaktı. Onun dışında fazla bir görüşmemiz yoktu." dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Aleyna Kalaycıoğlu, son yıllarda yalnızca yarışmalardaki performansıyla değil, aynı zamanda müzik dünyasındaki adımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 1998 yılında Bursa’da dünyaya gelen Aleyna Kalaycıoğlu’nun çocukluğu Yalova’da geçti. Türkiye çapında tanınması ise 2021 yılında Survivor Türkiye yarışmasına katılmasıyla gerçekleşti.

Survivor sonrası yeni bir kariyer kapısı da müzikle aralandı. “Beceremedim” adlı ilk single çalışmasıyla dinleyicilerle buluşan Aleyna Kalaycıoğlu, müzik kariyerine iddialı bir giriş yaptı. Ünlü müzisyen Sinan Akçıl ile yaptığı düet ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bugün Aleyna Kalaycıoğlu, genç yaşına rağmen birçok alanda kendini kanıtlamış bir isim olarak öne çıkıyor. Yaptığı müziklerle adından sıkça bahsetmeyi başarıyor.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.