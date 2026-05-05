Seda Sayan’dan yıllar sonra gelen Erol Köse itirafı! Sözleri olay oldu

2011 yılında bir ödül töreninde Erol Köse ile tartışan Seda Sayan, yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu. Son zamanlarda magazin gündemine bomba gibi açıklamalarla gelen Seda Sayan, yıllar önce yaşanan tartışma hakkında söyledikleriyle olay oldu. Seda Sayan kısa sürede gündemde büyük yankı uyandırdı.

SEDA SAYAN’DAN YILLAR SONRA GELEN EROL KÖSE İTİRAFI!

Ünlü isim Seda Sayan Youtube’da yayınlanan ‘Seda Sayan’la Bacıların Bacısı ’programında konuştuklarıyla gündemden düşmüyor. Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan, şimdilerde Erol Köse ile bir zamanlar tartıştığı konu hakkında konuştu.

Yıllar sonra gelen Erol Köse itirafı hem magazin gündeminde hem de sosyal medyada oldukça büyük yankı uyandırdı. 2011 yılında meydana gelen olaylı geceyi hatırlayacak olursak, ikili arasında tansiyon Erol Köse’nin sosyal medya hesabından Seda Sayan’a ait olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaşmasıyla başladı.

Magazin gündemine bomba etkisi oluşturan bu olay karşısında Seda Sayan, Erol Köse hakkında ‘örtülü şantaj’ iddiasıyla dava açmış, olay tamamen hukuki bir sürece dönmüştü. Ancak gerilim bitmemiş, 2011 yılında düzenlenen bir ödül gecesinde daha da alevlenmişti.

Seda Sayan, Erol Köse’nin bulunduğu masaya giderek önce yüzüne tükürmüş daha sonra elinde bulunan çantasıyla kafasına vurmuştu. Bu anlar ise magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Hatta Seda Sayan o dönemlerde kendi programında Köse’ye yönelik sert ifadelerde bulunmuştu.

2. sayfa'nın haberine göre, yıllar sonra yine kendi programı ‘Seda Sayan’la Bacıların Bacısı’sında Erol Köse itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Seda Sayan’ın söyledikleri tekrardan olay oldu.

SÖZLERİ OLAY OLDU

Seda Sayan’dan yıllar sonra gelen Erol Köse itirafı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıllardır ikili arasında süren polemik tekrardan gün yüzüne çıktı. 2026 yılında hayatını kaybeden Erol Köse hakkında geçtiğimiz aylarda, “affettim ama çok beddua ettim” demişti.

Şimdilerde ise Kafa TV’de yeni programa başlayan Seda Sayan, "Hiçbirine bir tane dayanamayıp bir adama geçirdiniz mi?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu. Seda Sayan, “En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya! Çantayla, bir de ağır, kafasına patlattım herifin. Allah rahmet eylesin.” Sözleriyle olay oldu.