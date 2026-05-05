Magazin
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Mehmet Aslantuğ anne acısı yaşadı! Duygusal paylaşımı yürekleri burktu

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesinin vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla annesine veda etti. Başarılı ismin annesi için 'Hakkını helal et annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin' sözleri yürekleri burktu.

Mehmet Aslantuğ anne acısı yaşadı! Duygusal paylaşımı yürekleri burktu
Ünlü oyuncu , annesinin vefatıyla derin bir acı yaşadı. Aslantuğ, hesabından yaptığı duygusal paylaşımla annesine veda etti. Başarılı oyuncunun sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırırken, paylaşımı yürek burktu.

MEHMET ASLANTUĞ ANNE ACISI YAŞADI

Annesinin hayat mücadelesini ve fedakârlıklarını anlatan Mehmet Aslantuğ, mesajında çarpıcı ifadelere yer verdi. Paylaşımında “Anneme Veda” sözleriyle başlayan oyuncu, annesinin genç yaşta dul kaldığını, beş çocukla hayat mücadelesi verdiğini ve yaşadığı kayıplara rağmen ailesi için büyük fedakârlıklar yaptığını dile getirdi.

Aslantuğ, annesinin yaşamına dair anlattığı detaylarda, erken yaşta eşini kaybettiğini, yıllar sonra en büyük oğlunu toprağa verdiğini ve diğer çocuklarını okutmak için büyük emek harcadığını vurguladı.

"YATTIĞIN TOPRAK İNCİTMESİN"

Bana "Hiç unutamadığın koku nedir?" diye sorsanız; hiç tereddüt etmeden "Ağustos rutubeti kokan fındık ocaklarının altına çöken ve yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur" derim.

Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten, okutup yetiştiren ve çocukları 'muhannete' muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek. Anne olsalar da olmasalar da… Hakkını helal et annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin.

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

Mehmet Aslantuğ, Türk sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllardır yer alan, hem oyunculuğu hem de yönetmenlik çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. 1961 yılında Samsun’da doğan Aslantuğ, özellikle güçlü dramatik performanslarıyla dikkat çekmiş ve kariyeri boyunca birçok önemli yapımda rol almıştır.

Televizyon dizileriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, aynı zamanda sinema projelerinde de yer almış ve farklı karakter yorumlarıyla öne çıkmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra yapımcı ve yönetmen kimliğiyle de sektörde aktif rol üstlenmiştir.

