İnternetten öğrendi, arkadaşının hayatını kurtardı! Zonguldaklı işçi Heimlich manevrası ile hayata tutundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otoparkta çalışan 39 yaşındaki Ömer Köroğlu, öğle yemeği yerken boğazına yiyecek kaçtı. Köroğlu boğazına kaçan yiyecek nedeniyle nefes almakta güçlük çekerken, durumu fark eden arkadaşı 35 yaşındaki Batuhan İntepe hızlı şekilde müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan bilinçli müdahale ile hayata tutunan adam boğulmaktan son anda kurtulurken, İntepe Heimlich manevrasını internetten öğrendiğini belirtti. Yaşanan panik anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Özetle