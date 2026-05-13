Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtarıldı! O anlar kamerada

Hatay'da bulunan Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda bir öğrenci, yediği simit parçasının boğazına takılması sonucu nefes almakta güçlük çekti. Öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf öğretmeni Erinç Pala, uygulayarak simit parçasının çıkmasını sağladı. Kısa süre sonra boğazında ikinci bir parçanın daha kaldığını fark eden öğrencinin yardımına bu kez yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat koştu. Kırat'ın ilk yardım müdahalesiyle öğrenci yeniden rahat bir nefes aldı. Öğretmenlerin çocuğa Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Hatay'da bulunan Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda bir öğrenci, yediği simit parçasının boğazına takılması sonucu iki farklı öğretmen tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kurtarıldı.
Öğrenciye ilk müdahaleyi sınıf öğretmeni Erinç Pala yaptı.
İkinci simit parçası için yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat müdahale etti.
Öğretmenlerin ilk yardım müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
