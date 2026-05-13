'Döner almaya geldim' dedi, 100 bin lira ceza yedi: Samsunlu sürücü polisi ikna edemedi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde gerçekleşen korsan taşımacılığa yönelik denetimler farklı görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı önünde uygulama noktası oluşturan ekipler, mobil uygulamalar üzerinden müşteri aldığı belirlenen araçları tek tek durdurup kontrol etti.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde yakalanan kadın sürücü, cezadan kurtulmak için polis ekiplerine uzun süre dil döktü. Telefonunda uygulama olmadığını iddia eden sürücü, "Meydandan döner almaya geldim, uygulamam yok" diyerek kendisini savundu. Ekipler ise yapılan incelemeler sonrası cezai işlemi uyguladı.
Başka bir sürücünün ise işlemler sırasında söylediği, "Bir daha olsa yine yaparım" sözleri dikkat çekti. Polis ekipleri, korsan taşımacılığın hem yolcu güvenliğini tehlikeye attığını hem de haksız kazanca neden olduğunu belirterek denetimlerin süreceğini ifade etti.
Yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 2 korsan taksi sürücüsüne toplam 200 bin lira idari para cezası kesildi. Araçlar ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Emniyet yetkilileri, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve vatandaşların güvenli ulaşım hizmeti almasını sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.