Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde gerçekleşen korsan taşımacılığa yönelik denetimler farklı görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı önünde uygulama noktası oluşturan ekipler, mobil uygulamalar üzerinden müşteri aldığı belirlenen araçları tek tek durdurup kontrol etti.

HABERİN ÖZETİ 'Döner almaya geldim' dedi, 100 bin lira ceza yedi: Samsunlu sürücü polisi ikna edemedi Samsun'da polisin korsan taşımacılığa yönelik denetimlerinde 2 sürücüye toplam 200 bin lira ceza kesildi ve araçları trafikten men edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde korsan taşımacılığa yönelik denetimler yaptı. Mobil uygulamalar üzerinden müşteri aldığı belirlenen araçlar durdurularak kontrol edildi. Bir kadın sürücü, telefonunda uygulama olmadığını iddia ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Başka bir sürücü, 'Bir daha olsa yine yaparım' şeklinde konuştu. Yakalanan 2 korsan taksi sürücüsüne toplam 200 bin lira idari para cezası kesildi. Araçlar 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Denetimlerin korsan taşımacılığın önüne geçmek ve vatandaşların güvenli ulaşım hizmeti almasını sağlamak amacıyla süreceği belirtildi.

UYGULAMASI OLMADIĞINA YEMİN ETTİ

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde yakalanan kadın sürücü, cezadan kurtulmak için polis ekiplerine uzun süre dil döktü. Telefonunda uygulama olmadığını iddia eden sürücü, "Meydandan döner almaya geldim, uygulamam yok" diyerek kendisini savundu. Ekipler ise yapılan incelemeler sonrası cezai işlemi uyguladı.

"BİR DAHA OLSA YİNE YAPARIM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Başka bir sürücünün ise işlemler sırasında söylediği, "Bir daha olsa yine yaparım" sözleri dikkat çekti. Polis ekipleri, korsan taşımacılığın hem yolcu güvenliğini tehlikeye attığını hem de haksız kazanca neden olduğunu belirterek denetimlerin süreceğini ifade etti.

PARA CEZASI KESİLDİ, ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 2 korsan taksi sürücüsüne toplam 200 bin lira idari para cezası kesildi. Araçlar ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Emniyet yetkilileri, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve vatandaşların güvenli ulaşım hizmeti almasını sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.