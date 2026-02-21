Menü Kapat
Gündem
Trafikte korsan devri bitti! Kurala uymayana 100 bin TL ceza geliyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve trafik cezalarının artırılmasını da içeren kanunla, birlikte korsan taşımacılığın önüne geçileceğini belirtti. Kanun ile izin almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira, alınan izni belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasallaşan kanuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, esnafımızın ekmeğine sahip çıkacağız." dedi. Yiğiner kanunla, birlikte korsan taşımacılığın önüne geçileceğini belirtti.

Trafikte korsan devri bitti! Kurala uymayana 100 bin TL ceza geliyor

100 BİN TL CEZA GELİYOR

Söz konusu Kanun ile araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılması halinde verilen cezalarda da artışa gidilecek.
Buna göre, ilgili belediyeden çalışma izni ya da ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 46 bin lira, araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine ise 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca çalışma izni veya ruhsatı almadan yolcu taşımalarından dolayı işlem yapılan sürücülerin, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde bunun tekrar ihlal edilmesi halinde ise idari para cezaları 2 kat olarak uygulanacak. Geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için idari para cezalarının tamamının tahsil edilmesi şartı aranacak.

Trafikte korsan devri bitti! Kurala uymayana 100 bin TL ceza geliyor

KORSAN TAKSİCİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, başta korsan taşımacılığın önlenmesi ve buradaki cezaların artırılması olmak üzere söz konusu düzenlemeyi desteklediklerini söyledi. Yolcu taşımacılığı yapan esnafın, gerekli bedelleri ve vergileri ödeyerek çalıştığını vurgulayan Yiğiner, "Korsan taksicilik, önemli bir vergi kaybına yol açıyor. 'İleri teknoloji' diyorlar ancak bu ileri bir teknoloji değil, burada esnafın emeği ve ekmeği çalınıyor." diye konuştu.

Korsan taşımacılık yapan kişilerin yakalandığında uygulanan idari para cezalarına ilişkin bilgi veren Yiğiner, bu faaliyetlerde bulunan kişilerin ehliyetlerine de geçici süreliğine el konulduğunu hatırlattı. Kabul edilen kanun teklifiyle suç oranında cezai yaptırımın da olacağına dikkati çeken Yiğiner, şu değerlendirmelerde bulundu:

Trafikte korsan devri bitti! Kurala uymayana 100 bin TL ceza geliyor

"Suçun niteliğine göre, cezası da artırıldı bu durum caydırıcılık anlamında oldukça iyi. Aslında bizim gönlümüzden geçen, korsan taşımacılık yapan kişilerin ehliyetine el konulma süresinin, en az 6 ay olması yönünde. Herkes kendi işini yapmalı. Yasal olarak taşımacılık yapanlar, vergilerini ve gerekli bedelleri ödüyor. Ancak korsan taşımacılık yapanlar, bu tür ödemeleri yapmayarak çalışıyor. Düzenlemenin, bu durumun önüne geçeceğine inanıyoruz. Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, esnafımızın ekmeğine sahip çıkacağız."

"KORSAN TAKSİLER GÜVENLİ DEĞİL"

Yiğiner, taksici esnafının da müşteri memnuniyetine daha fazla önem vermesi gerektiğinin altını çizerek, kendilerinin de bazı durumlarda öz eleştiri yaptığını ve farklı bahanelerle yolcu kabul etmemenin yanlış olduğunu anlattı.
Özellikle turistlerin yoğun bulunduğu veya hareketli bölgelerde bu tür problemlerin olduğunu dile getiren Yiğiner, bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti. Korsan taksilerin, vatandaşlar için güvenli olmadığına ayrıca kullanıcılar için de bir cezai yaptırımın bulunduğuna dikkati çeken Yiğiner, şunları kaydetti:

"Kim olduğunu bilmediğiniz bir kişinin, arabasına biniyorsunuz. Biz kamu düzenini sağlamak ve esnafımızı korumak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğer bir suç varsa, bunun karşılığında ceza da vardır. Dile getirmek istediğimiz başka bir konu da ceza puanları. Bazı esnaf arkadaşlarımız, özellikle ceza puanlarından dolayı mesleğini yapamıyor. Teknik aksaklıktan kaynaklanan bazı ceza puanları, şoföre yüklenebiliyor bunların düşürülmesi gerekiyor. Genel anlamda TBMM'de kabul edilen söz konusu kanun teklifini, hem suçluları caydırması, hem de kamu düzeninin sağlanması anlamında olumlu karşılıyoruz."

