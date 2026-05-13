Sosyal medyanın ve magazin dünyasını son zamanlarda yakından ilgilendiği şarkıcı Burak Bulut ve sosyal medya fenomeni eşi Eda Sakız, geçtiğimiz hafta tek celse de boşandı. Hayranlarını ve sevenlerini üzen bu haber sonrası ikilden birbirlerine gönderme yaptıklarına dair iddia edilen görüntüler olay oldu. İşte Bulak Bulut ve Eda Sakız arasındaki göndermeler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Burak Bulut ve Eda Sakız arasındaki göndermeler olay oldu! Geçtiğimiz hafta boşandılar Sosyal medyanın ve magazin dünyasının yakından takip ettiği şarkıcı Burak Bulut ve sosyal medya fenomeni eşi Eda Sakız, geçtiğimiz hafta tek celse boşanarak gündem oldu ve sonrasında birbirlerine gönderme yaptıkları iddia edildi. Burak Bulut ve Eda Sakız, Eylül 2024'te nişanlanıp 12 Ağustos 2025'te dünyaevine girmişlerdi. Evliliklerinde sorunlar yaşandığı iddia edilen çift, sosyal medya hesaplarındaki tüm fotoğrafları ve ortak paylaşımları kaldırdıktan sonra geçtiğimiz hafta tek celse boşandı. Burak Bulut, katıldığı bir etkinlikte PR ve ihanet iddialarına yönelik olarak, “Bizde ihanet olmaz. PR için boşandıysam da helal olsun bana” açıklamasını yaptı. Boşanma sonrası Eda Sakız İtalya'dan paylaşımlar yaparken, Burak Bulut'un manidar paylaşımları ve Eda Sakız'ın bir yazıyı alıntılaması üzerine Burak Bulut'a Rıza Tamer'in ‘Benden Sonra’ adlı şarkısını söylemesi dikkat çekti.

BURAK BULUT VE EDA SAKIZ ARASINDAKİ GÖNDERMELER OLAY OLDU!

Sosyal medyanın ve magazin gündeminde yakından ilgi ile takip ettiği şarkıcı Burak Bulut ve sosyal medya fenomeni eşi Eda Sakız, son zamanlarda boşanma iddialarıyla dikkatleri üzerlerine çekmişti. Eylül 2024 yılında nişanlanan çift, geçtiğimiz yaz 12 Ağustos 2025’te ihtişamlı bir düğün ile dünyaevine girmişti.

Evlilikleri ve özel hayatlarını göz önünde yaşayan çift, son zamanlarda evliliklerindeki karabulutla gündemdeki yerlerini aldılar. 9 ay önce hayatlarını birleştiren Burak Bulut ve Eda Sakız, boşanma iddialarıyla haftalardır magazin gündeminde yer aldılar. Öyle ki çiftin boşanma iddiaları sık sık konuşuldu.

Bir süredir evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edilen çiften hayranlarını ve sevenlerini üzen haber geldi. Sosyal medya üzerinden tüm fotoğrafları ve ortak paylaşımları kaldıran Burak Bulut ve Eda Sakız, geçtiğimiz hafta tek celse de boşandı. Boşanma sonrası açıklamalar da bulunan ünlü isimler, günlük hayatlarına geri dönerken etrafta dönen dedikodulara da cevap verdi.

Burak Bulut katıldığı bir etkinlikte PR ve ihanet iddialarına “Bizde ihanet olmaz. PR için boşandıysam da helal olsun bana” diyerek açıklamalarda bulundu. Tüm bu süreç sonunda ikilinin sosyal medya paylaşımları da dikkatle takip edildi.

Eda Sakız boşanma sonrası İtalya’dan paylaşımlar yaparken Burak Bulut, manidar paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerlerine çektiler. Hatta Eda Sakız’ın “Bırakmak en iyi şey” adlı bir yazıyı alıntılaması üzerine Burak Bulut’a Rıza Tamer’in ‘Benden Sonra’ adlı şarkısını söylemesi olay oldu.

İkilinin birbirlerine gönderme olarak iddia edilen paylaşımlar kısa sürede magazin gündemine oturdu. Boşanmanın üzerinden kısa bir zaman geçmesiyle, ikilinin birbirlerine yaptıkları iddia edilen göndermeler sosyal medyada da dikkat çekti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BOŞANDILAR

Şarkıcı Burak Bulut ve sosyal medya fenomeni Eda Sakız, geçtiğimiz hafta tek celse de boşanarak gündemdeki yerlerini aldılar. 12 Ağustos 2025 yılında dünyaevine giren ünlü çift, son dönemde evliliklerinde çeşitli sorunlar yaşadıkları iddiasıyla gündeme geliyordu. Hatta ikilinin sosyal medya üzerinde bulunan fotoğrafları ve ortak paylaşımları kaldırması bu iddiaları güçlendiriyordu.