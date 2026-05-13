Geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle dünyaevine giren Burak Bulut ve Eda Sakız çiftinden kötü haber geldi. Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikili geçtiğimiz günlerde yollarını ayırarak tek celsede boşandı. Bir süredir ayrılık iddiaları ve boşanma dedikodularıyla dikkatleri üzerine çeken çiftin yollarını ayırma sürecinde farklı senaryolar da yazıldı. Boşanma süreçlerine dair haklarında birçok dedikodu ortaya atılan çiftten Burak Bulut, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Eda Sakız ile boşanmalarına dair ilk kez konuştu. İşte Burak Bulut’tan dikkat çeken boşanma açıklaması…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Burak Bulut’tan dikkat çeken boşanma açıklaması! “Bizde ihanet olmaz” Geçtiğimiz yaz evlenen Burak Bulut ve Eda Sakız çifti tek celsede boşandı. Çiftin evliliklerinde bir süredir sorunlar yaşandığı konuşuluyordu. Sosyal medya hesaplarındaki değişiklikler ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Eda Sakız daha önce yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve hassas bir süreçten geçtiklerini belirtmişti. Burak Bulut, boşanmalarına dair ilk kez konuşarak "Bizde ihanet olmaz. PR için boşandıysam da helal olsun bana" dedi.

BURAK BULUT VE EDA SAKIZ TEK CELSEDE BOŞANDI!

Burak Bulut ve Eda Sakız çifti, Eylül 2024’te nişanlanmış, geçtiğimiz yaz 12 Ağustos 2025 tarihinde ise Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen ihtişamlı bir törenle dünyaevine girmişti. Yaklaşık 9 ay önce yollarını birleştiren çiftin evliliklerinde son zamanlarda karabulutlar dolaşıyordu. Çift, boşanma iddialarıyla magazin gündeminde sık sık yerini alıyordu.

Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan Burak Bulut ve Eda sakız çiftinin, sosyal medya hesaplarındaki dikkat çeken değişiklikleri de ayrılık ve boşanma iddiaları güçlendirmişti. Yaklaşık 9 ay süren evliliğin ardından ünlü çift, ortak paylaşımlarını kaldırmış ve birbirleriyle ilgili detayları silmişti.

Burak Bulut ve Eda Sakız’ın birbirlerini takipten çıkarması ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırması ikili arasındaki ayrılık iddialarını resmen doğrulamıştı. Sosyal medyanın dikkat çeken çiftleri arasında yer alan ikilinin uzun bir süredir yan yana görüntü vermemesi de iddiaları güçlendiren sebepler arasındaydı.

Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğünle dünyaevine giren Burak Bulut ve Eda Sakız çiftinin nikah töreni hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Son zamanlarda haklarında boşanma iddiaları çıkan ünlü çiftten Eda Sakız, sessizliğini bozarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve hassas bir süreçten geçtiklerini ifade etmişti.

Son dönemlerde evliliklerinde çeşitli sorunlar yaşayan Burak Bulut ve Eda Sakız çiftinden üzen haber geldi. Ünlü çift, birlikteliklerindeki sorunları aşamadı. Ayrılık dedikodularıyla gündemden düşmeyen ünlü çift, tek celsede boşandı.

BURAK BULUT’TAN DİKKAT ÇEKEN BOŞANMA AÇIKLAMASI!

Son zamanlarda ayrılık dedikodularıyla gündemden düşmeyen Burak Bulut ve Eda Sakız çifti, tek celsede boşandı. Boşanma süreçlerine dair haklarında birçok dedikodu ortaya atılan çiftten Burak Bulut, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Eda Sakız ile boşanmalarına dair ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan ünlü şarkıcı Burak Bulut, boşanmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı etkinlikte ihanet ve PR iddialarına cevap veren Bulut, “Bizde ihanet olmaz. PR için boşandıysam da helal olsun bana” ifadelerine yer vererek dikkatleri üzerine çekti.