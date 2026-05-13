Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kazakistan’da çocuklardan sürpriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan temasları başladı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kazakistanlı çocuklardan oluşan orkestra, Nursultan Nazarbayev Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan için Dombra şarkısını çaldı. Gösterinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Astana ziyaretinde ikamet edeceği otele uğurlandı.

