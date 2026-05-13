Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da görkemli karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’a gitti. Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından görkemli bir törenle karşılandı.
Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık edecek. Görüşmelerde, “geliştirilmiş stratejik ortaklık” seviyesindeki ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar değerlendirilecek.
Ziyaretin ekonomi boyutunda ise iki ülke arasında hedeflenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi ve enerji alanındaki ortak projeler öncelikli gündem başlıkları arasında bulunuyor. Bu çerçevede çeşitli alanlarda yeni iş birliği protokolleri ve anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
Ayrıca Erdoğan ile Tokayev’in Türkiye-Kazakistan İş Forumu’na katılarak iki ülkeden iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve yatırım imkanlarını değerlendirmesi planlanıyor.
Astana’daki temaslarının ardından Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’a geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.
Zirvede yapacağı konuşmada Orta Doğu’daki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara ilişkin önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan’ın, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.