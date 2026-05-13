Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da görkemli karşılama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Astana kentinde görkemli bir resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın Kazakistan'da yapacağı görüşmelerde; "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek ve iki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik adımlar masaya yatırılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 16:05

, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’a gitti. Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından görkemli bir törenle karşılandı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da görkemli karşılama

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti.
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşecek ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.
Görüşmelerde, "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek ve stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
Ziyaretin ekonomi ayağında, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki iş birliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.
Erdoğan, Astana'daki temaslarının ardından Türkistan'a geçerek TDT Gayriresmi Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da görkemli karşılama

İKİ ÜLKE ARASINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık edecek. Görüşmelerde, “geliştirilmiş stratejik ortaklık” seviyesindeki ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da görkemli karşılama

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Ziyaretin ekonomi boyutunda ise iki ülke arasında hedeflenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi ve enerji alanındaki ortak projeler öncelikli gündem başlıkları arasında bulunuyor. Bu çerçevede çeşitli alanlarda yeni iş birliği protokolleri ve anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da görkemli karşılama

İKİ ÜLKEDEN İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Ayrıca Erdoğan ile Tokayev’in Türkiye-Kazakistan İş Forumu’na katılarak iki ülkeden iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve yatırım imkanlarını değerlendirmesi planlanıyor.

Astana’daki temaslarının ardından Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’a geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da görkemli karşılama

Zirvede yapacağı konuşmada Orta Doğu’daki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara ilişkin önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan’ın, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anadolulu kadın çiftçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı: "Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız"
Çiftçilere finansman desteği! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli 10 milyon dolar verilecek
ETİKETLER
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#türk devletleri teşkilatı
#Stratejik Işbirliği
#Türkiye-kazakistan Ilişkileri
#Ticaret Hacmi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.