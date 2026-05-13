Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’a gitti. Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından görkemli bir törenle karşılandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da görkemli karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşecek ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek. Görüşmelerde, "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek ve stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınacak. Ziyaretin ekonomi ayağında, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki iş birliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Erdoğan, Astana'daki temaslarının ardından Türkistan'a geçerek TDT Gayriresmi Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

İKİ ÜLKE ARASINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık edecek. Görüşmelerde, “geliştirilmiş stratejik ortaklık” seviyesindeki ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar değerlendirilecek.

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Ziyaretin ekonomi boyutunda ise iki ülke arasında hedeflenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi ve enerji alanındaki ortak projeler öncelikli gündem başlıkları arasında bulunuyor. Bu çerçevede çeşitli alanlarda yeni iş birliği protokolleri ve anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

İKİ ÜLKEDEN İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Ayrıca Erdoğan ile Tokayev’in Türkiye-Kazakistan İş Forumu’na katılarak iki ülkeden iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve yatırım imkanlarını değerlendirmesi planlanıyor.

Astana’daki temaslarının ardından Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’a geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.

Zirvede yapacağı konuşmada Orta Doğu’daki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara ilişkin önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan’ın, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.