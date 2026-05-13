İbn Haldun Üniversitesince gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Aile" temalı öğrenci çalıştayı raporunun tanıtım programı düzenlendi. Üniversitenin Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bilal Erdoğan: İnsanların çocuk yapmaması fakirlikten değil zenginlikten İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Aile" temalı öğrenci çalıştayı raporunun tanıtım programında konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Türkiye'nin nüfusundaki vahim tabloya ve çocuk sahibi olmaya yönelik toplumsal yaklaşımlara dikkat çekti. Bilal Erdoğan, Türkiye'nin nüfus konusundaki durumunu vahim olarak nitelendirerek, senaryolara göre 2100 yılında nüfusun 55 milyona ineceğini belirtti. İnsanların çocuk yapmamasının fakirlikten değil, zenginlikten kaynaklandığına dair bir tespitin olduğuna işaret ederek, Türkiye fakirken daha çok çocuklu ailelerin olduğunu, zenginleştikçe çocuk sayısının azaldığını ifade etti. Eğitimli bir kadının 6-7 çocuğu olduğunu söylediğinde cahil gözüyle bakıldığını belirterek, asıl sorunun aileye yüklenen anlam ve anne babalara verilen değerle başladığını dile getirdi. Aileyi kültür, tarih ve inançla yeniden anlamlandırmak gerektiğini vurguladı. Dünyanın içinde bulunduğu karanlık dönemde Türkiye'ye ve milletin tarihinden getirdiği birikime ihtiyacı olduğunu belirtti.

NÜFUSTAKİ VAHİM SENARYOYA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin nüfus konusunda geldiği noktayı vahim olarak niteleyen Bilal Erdoğan, senaryolara göre 2100 yılında 55 milyon nüfusa ineceklerini belirtti.

"TÜRKİYE FAKİRKEN DAHA ÇOK ÇOCUK SAHİBİ"

Şu anda daha çok aile için ekonomik teşviklerin konuşulduğunu dile getiren Erdoğan, "İnsanların çocuk yapmamasının, ailenin zayıflamasının ekonomik durumdan kaynaklandığına dair bir tespit var. Ama bu delillendirilmemiş bir tespit. Çünkü deliller aksini gösteriyor. Türkiye fakirken daha çok çocuk sahibi. Türkiye'nin daha fakir bölgelerinde daha çok çocuklu aileler var. Ve insanlar zenginleştikçe, imkanları geliştirdikçe de daha az çocuk sahibi oluyor." diye konuştu.

"EĞİTİMLİ BİR KADININ 6-7 ÇOCUĞU OLSA CAHİL GÖZÜYLE BAKILIR"

Ekonomik teşviklerin bunun sadece bir tamamlayıcısı olacağını kaydeden Bilal Erdoğan, "Asıl olan aileye ne anlam yüklediğimizi belki yeniden değerlendirmemiz lazım. Çocuk sahibi olan anne babalara ne değer verdiğimizi konuşmamız lazım. Şu anda yüzleşelim kendimize. Eğitimli bir hanımefendi, 'Benim 6-7 çocuğum var.' dese, herhalde 'Sen çok cahil bir kadınsın.' gözüyle bakılır. Dolayısıyla asıl sorunlar buralardan başlıyor." ifadelerini kullandı.

Aileyi, kültür, tarih ve inançla yeniden anlamlandırmak gerektiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, daha sonra çocuk sahibi olmanın da yeniden anlamlandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

İnsanı, yaratılmışların en şereflisi olarak hayatın merkezine koyarak, çocuk sahibi olmanın başlı başına değerli olduğunun anlaşılmasının önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"DÜNYANIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

"Onun için bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Politika önerileriyle ne kadar kolay çevirebiliriz bilmiyorum. Çünkü dünyanın şu karanlık dönemde Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu milletin tarihinden getirdiği birikime ihtiyacı var. Yüzyıllar boyunca nice topraklarda nasıl bir adaleti, merhameti yaşatmış bir ecdadın torunlarıysak, gelecekte de buna dünyanın yeniden ihtiyacı olduğunu düşünerek bence motive olmaya ihtiyacımız var."