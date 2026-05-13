Bilal Erdoğan: İnsanların çocuk yapmaması fakirlikten değil zenginlikten

İbn Haldun Üniversitesince gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Aile" temalı öğrenci çalıştayı raporunun tanıtım programı düzenlendi. Üniversitenin Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin nüfus konusunda geldiği noktayı vahim olarak niteleyen Bilal Erdoğan, senaryolara göre 2100 yılında 55 milyon nüfusa ineceklerini belirtti.
Şu anda daha çok aile için ekonomik teşviklerin konuşulduğunu dile getiren Erdoğan, "İnsanların çocuk yapmamasının, ailenin zayıflamasının ekonomik durumdan kaynaklandığına dair bir tespit var. Ama bu delillendirilmemiş bir tespit. Çünkü deliller aksini gösteriyor. Türkiye fakirken daha çok çocuk sahibi. Türkiye'nin daha fakir bölgelerinde daha çok çocuklu aileler var. Ve insanlar zenginleştikçe, imkanları geliştirdikçe de daha az çocuk sahibi oluyor." diye konuştu.
Ekonomik teşviklerin bunun sadece bir tamamlayıcısı olacağını kaydeden Bilal Erdoğan, "Asıl olan aileye ne anlam yüklediğimizi belki yeniden değerlendirmemiz lazım. Çocuk sahibi olan anne babalara ne değer verdiğimizi konuşmamız lazım. Şu anda yüzleşelim kendimize. Eğitimli bir hanımefendi, 'Benim 6-7 çocuğum var.' dese, herhalde 'Sen çok cahil bir kadınsın.' gözüyle bakılır. Dolayısıyla asıl sorunlar buralardan başlıyor." ifadelerini kullandı.
Aileyi, kültür, tarih ve inançla yeniden anlamlandırmak gerektiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, daha sonra çocuk sahibi olmanın da yeniden anlamlandırılmasının önemli olduğunu belirtti.
İnsanı, yaratılmışların en şereflisi olarak hayatın merkezine koyarak, çocuk sahibi olmanın başlı başına değerli olduğunun anlaşılmasının önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Onun için bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Politika önerileriyle ne kadar kolay çevirebiliriz bilmiyorum. Çünkü dünyanın şu karanlık dönemde Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu milletin tarihinden getirdiği birikime ihtiyacı var. Yüzyıllar boyunca nice topraklarda nasıl bir adaleti, merhameti yaşatmış bir ecdadın torunlarıysak, gelecekte de buna dünyanın yeniden ihtiyacı olduğunu düşünerek bence motive olmaya ihtiyacımız var."