Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan evlenecek gençlere müjdeyi verdi! İkinci çocuğu olan çiftlerin borcu silinecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen kredi desteğinin şartlarında önemli iyileştirmeler yapıldığını duyurdu. İkinci çocuk sahibi olan çiftlerin kalan tüm borçlarının hibe edileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada 'nda bu yıl 200-250 bin lira verileceğini ödeme sürecinde ikinci çocuğunu kucaklarına alan çiftlere kalan ödeme tutarlarının hepsinin hibe edileceğinin müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere verilecek kredi ve ödeme koşullarındaki yeni düzenlemeleri açıkladı.
Aile ve Gençlik Fonu'ndan bu yıl 200-250 bin lira kredi verilecek.
Krediden faydalanan çiftlere, ikinci çocuk sahibi olmaları halinde kalan ödeme tutarlarının tamamı hibe edilecek.
Daha önce ilk çocuk sahibi olan çiftlere 12 aylık taksit hibe ediliyor ve kalan taksitler 12 ay erteleniyordu.
ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE ÖDEME KOLAYLIĞI

Erdoğan, yuva kurmak isteyen gençlere yönelik finansal desteğin kapsamını şu sözlerle duyurdu:

"Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi iki yüz ila iki yüz elli bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

