Cumhurbaşkanı Erdoğan evlenecek gençlere müjdeyi verdi! İkinci çocuğu olan çiftlerin borcu silinecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Aile ve Gençlik Fonu'nda bu yıl 200-250 bin lira kredi verileceğini ödeme sürecinde ikinci çocuğunu kucaklarına alan çiftlere kalan ödeme tutarlarının hepsinin hibe edileceğinin müjdesini verdi.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE ÖDEME KOLAYLIĞI

Erdoğan, yuva kurmak isteyen gençlere yönelik finansal desteğin kapsamını şu sözlerle duyurdu:

"Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi iki yüz ila iki yüz elli bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz."