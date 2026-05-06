Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Ordu’da nüfusu artırmak için görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana otomobil, 8 çocuk yapana belediyede iş imkanı

Ordu'nun Kumru ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ilçede azalan nüfusun yeniden artırmak amacıyla eşi benzeri görülmemiş bir teşvik başlattığını duyurdu. Belediye meclisi tarafından kabul edilen teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre otomobil hediye edilecek, 8 çocuk yapanlara ise belediyede iş imkanı sağlanacak. Ayrıca 3'üncü ve sonrası her çocuk için ekstra 50'şer bin lira para verilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ordu’da nüfusu artırmak için görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana otomobil, 8 çocuk yapana belediyede iş imkanı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:26

Kumru Belediyesi tarafından başlatılan 'Aile Teşvik Programı' kapsamında çok sayıda çocuğu bulunan ailelere yönelik teşvikler kamuoyu ile paylaşıldı. Programa göre, 3'üncü çocuk ve sonrasında dünyaya gelen her bir çocuk için belediyeden 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8'inci çocuğu olan ailelere 300 bin lira paranın yanı sıra ve belediyede iş imkanı sunulacak.

Ordu’da nüfusu artırmak için görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana otomobil, 8 çocuk yapana belediyede iş imkanı

0:00 121
HABERİN ÖZETİ

Ordu’da nüfusu artırmak için görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana otomobil, 8 çocuk yapana belediyede iş imkanı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Kumru Belediyesi, nüfus artışını teşvik etmek amacıyla, 4 Mayıs'tan sonra doğan her çocuk için ailelere yönelik nakit para, araç ve iş imkanı gibi çeşitli teşvikler sunan 'Aile Teşvik Programı'nı başlattı.
3. çocuk ve sonrasında doğan her çocuk için 50 bin lira teşvik verilecek.
8. çocuğunu yapan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak.
10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç hediye edilecek.
Programa başvurmak için en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor.
Program, 4 Mayıs tarihli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten sonra doğacak çocukları kapsıyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Ordu’da nüfusu artırmak için görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana otomobil, 8 çocuk yapana belediyede iş imkanı

4 MAYIS’TAN SONRA DOĞAN ÇOCUKLAR TEŞVİK KAPSAMINDA

Program çerçevesinde 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç verilecek. 4 Mayıs tarihli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe giren program, bu tarihten sonra doğacak olan çocukları kapsıyor. Ayrıca, başvuru için en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor.

5. ÇOCUĞA 150 BİN TL TEŞVİK

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva, belediye olarak 'Büyük aile, güçlü Türkiye' düşüncesi ile yola çıkarak, belediyenin aile teşvik programını hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Yalçuva, ailelere çocuk sayısına göre çeşitli teşvikler vereceklerini belirterek, "Üçüncü çocuğa 50 bin, dördüncü çocuğa 100 bin ve 5'inci çocuk için ise 150 bin lira bağışları hemen hesaplarına geçireceğiz inşallah. Tabi bazı şartlarımız var, ikametgahlarının Kumru'da olması gerekiyor, annenin hesap numarası olması gerekiyor" dedi.

Ordu’da nüfusu artırmak için görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana otomobil, 8 çocuk yapana belediyede iş imkanı

PROJE HER GEÇEN GÜN AZALAN NÜFUSUN ARTMASI İÇİN BAŞLATILDI

Artan her çocuk sayısı için 50 bin lira fazla bağış yapacaklarını, 8 çocuk yapan ailelere 300 bin lira ile belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç hediye edeceklerini kaydeden Başkan Yalçuva, "10 çocuk yapan ailelere sıfır aracı alıp bizzat teslim edeceğiz. Kumru'da her geçen gün nüfus azalıyor, nüfusun çoğalması için bu tür bir proje başlatmak istedik. Biz de ödüllerimizi vererek hem ailelerimize katkı sağlayacağız, aynı zamanda ilçemizde nüfusun artmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Ordu’da nüfusu artırmak için görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana otomobil, 8 çocuk yapana belediyede iş imkanı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ordu’da ölümcül tür ele geçirildi! Kaçak piton operasyonu nefes kesti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ordu sahilinde İDA alarmı! Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı, imha edildi
ETİKETLER
#Nüfus Artışı
#Çocuk Teşviki
#Aile Teşvik Programı
#Kumru Belediyesi
#Belediye Yardımı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.