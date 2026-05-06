Kumru Belediyesi tarafından başlatılan 'Aile Teşvik Programı' kapsamında çok sayıda çocuğu bulunan ailelere yönelik teşvikler kamuoyu ile paylaşıldı. Programa göre, 3'üncü çocuk ve sonrasında dünyaya gelen her bir çocuk için belediyeden 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8'inci çocuğu olan ailelere 300 bin lira paranın yanı sıra ve belediyede iş imkanı sunulacak.

Ordu'da nüfusu artırmak için görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana otomobil, 8 çocuk yapana belediyede iş imkanı

HABERİN ÖZETİ Ordu’da nüfusu artırmak için görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana otomobil, 8 çocuk yapana belediyede iş imkanı Kumru Belediyesi, nüfus artışını teşvik etmek amacıyla, 4 Mayıs'tan sonra doğan her çocuk için ailelere yönelik nakit para, araç ve iş imkanı gibi çeşitli teşvikler sunan 'Aile Teşvik Programı'nı başlattı. 3. çocuk ve sonrasında doğan her çocuk için 50 bin lira teşvik verilecek. 8. çocuğunu yapan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak. 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç hediye edilecek. Programa başvurmak için en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor. Program, 4 Mayıs tarihli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten sonra doğacak çocukları kapsıyor.

4 MAYIS’TAN SONRA DOĞAN ÇOCUKLAR TEŞVİK KAPSAMINDA

Program çerçevesinde 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç verilecek. 4 Mayıs tarihli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe giren program, bu tarihten sonra doğacak olan çocukları kapsıyor. Ayrıca, başvuru için en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor.

5. ÇOCUĞA 150 BİN TL TEŞVİK

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva, belediye olarak 'Büyük aile, güçlü Türkiye' düşüncesi ile yola çıkarak, belediyenin aile teşvik programını hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Yalçuva, ailelere çocuk sayısına göre çeşitli teşvikler vereceklerini belirterek, "Üçüncü çocuğa 50 bin, dördüncü çocuğa 100 bin ve 5'inci çocuk için ise 150 bin lira bağışları hemen hesaplarına geçireceğiz inşallah. Tabi bazı şartlarımız var, ikametgahlarının Kumru'da olması gerekiyor, annenin hesap numarası olması gerekiyor" dedi.

PROJE HER GEÇEN GÜN AZALAN NÜFUSUN ARTMASI İÇİN BAŞLATILDI

Artan her çocuk sayısı için 50 bin lira fazla bağış yapacaklarını, 8 çocuk yapan ailelere 300 bin lira ile belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç hediye edeceklerini kaydeden Başkan Yalçuva, "10 çocuk yapan ailelere sıfır aracı alıp bizzat teslim edeceğiz. Kumru'da her geçen gün nüfus azalıyor, nüfusun çoğalması için bu tür bir proje başlatmak istedik. Biz de ödüllerimizi vererek hem ailelerimize katkı sağlayacağız, aynı zamanda ilçemizde nüfusun artmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.