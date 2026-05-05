Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Ordu’da ölümcül tür ele geçirildi! Kaçak piton operasyonu nefes kesti

Ordu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piton yılanı ele geçirildi. Yasa dışı şekilde bulundurulan piton yılanı, Giresun Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 16:52

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ordu DKMP ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada bir şahsın evinde yapılan aramada yasa dışı olarak bulundurulan piton ele geçirildi. Avlarını boğarak öldüren ve en ölümcül yılan türleri arasında yer alan piton yılanları, birkaç metreyi bulan boyları ve güçlü kas yapıları ile dikkat çekiyor.

Ordu'da bir şahsın evinde yasa dışı olarak bulundurulan piton yılanı ele geçirildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ordu DKMP ekiplerinin ortak çalışması sonucu yılan bulundu.
Yılan, Giresun Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasının yasak olduğunu belirtti ve denetimlerin süreceğini duyurdu.
HAYVANAT BAHÇESİNE YERLEŞTİRİLDİ

Yılan, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde teslim alınarak, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Giresun Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının izinsiz şekilde bulundurulması, taşınması ve ticaretinin yasak olduğuna dikkat çekilerek, doğal hayatın korunmasına yönelik denetim ve çalışmaların devam edeceği belirtildi.

