Ordu’da ölümcül tür ele geçirildi! Kaçak piton operasyonu nefes kesti

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ordu DKMP ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada bir şahsın evinde yapılan aramada yasa dışı olarak bulundurulan piton ele geçirildi. Avlarını boğarak öldüren ve en ölümcül yılan türleri arasında yer alan piton yılanları, birkaç metreyi bulan boyları ve güçlü kas yapıları ile dikkat çekiyor.
Yılan, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde teslim alınarak, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Giresun Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının izinsiz şekilde bulundurulması, taşınması ve ticaretinin yasak olduğuna dikkat çekilerek, doğal hayatın korunmasına yönelik denetim ve çalışmaların devam edeceği belirtildi.