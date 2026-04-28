Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Demir yılan Denizli’de görüldü! Herkes ona yılan diyor ama gerçek çok farklı

Denizli’de halk arasında "demir yılan" olarak bilinen sürüngen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bozkurt İlçesine bağlı İnceler Mahallesi’nde yeşillik alanda ortaya çıkan canlı hem korku hem de heyecana neden oldu.

Demir yılan Denizli’de görüldü! Herkes ona yılan diyor ama gerçek çok farklı
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 15:59

Görüntüsü nedeniyle yılan zannedilen ve halk arasında da demir yılan adıyla bilinen oluklu kertenkele (Pseudopus apodus) Denizli’nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi’nde bir vatandaş tarafından görüntülendi.

HABERİN ÖZETİ

Demir yılan Denizli’de görüldü! Herkes ona yılan diyor ama gerçek çok farklı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Görüntüsü nedeniyle yılan zannedilen ve halk arasında 'demir yılan' olarak bilinen oluklu kertenkele Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi'nde görüntülendi.
Oluklu kertenkele bacakları bulunmadığı için yılanla karıştırılıyor.
Uzmanlara göre oluklu kertenkele tamamen zararsız ve zehirli değil.
Bu tür, böcek ve küçük zararlılarla beslenerek ekosistemde önemli bir role sahip.
Yetkililer, oluklu kertenkelelerin korunması gerektiğini ve vatandaşların bu tür hayvanlara zarar vermemesi gerektiğini belirtiyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

TAMAMEN ZARARSIZ

İlginç görüntüsüyle dikkat çeken sürüngen, kısa sürede mahallede merak oluşturdu. Bacakları bulunmayan ve bu nedenle sık sık yılanla karıştırılan oluklu kertenkele, uzmanlara göre tamamen zararsız bir tür. Zehirli olmadığı gibi insanlara karşı herhangi bir tehdit oluşturmuyor.

Demir yılan Denizli’de görüldü! Herkes ona yılan diyor ama gerçek çok farklı

EKOSİSTEMDE ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP

Doğa yürüyüşüne çıkan mahalle sakini tarafından Beyköyü Çeşmesi yakınlarındaki dere yatağında da görülen demir yılan bugün de Göktepe civarında görüldü. Uzmanlar, oluklu kertenkelenin ekosistem için önemli bir role sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle böcek ve küçük zararlılarla beslenen bu tür, doğal dengeyi korumada fayda sağlıyor.

Ayrıca bu canlıların korunması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşlardan gördükleri bu tür hayvanlara zarar vermemelerini istiyor. İnceler Mahallesi’nde "demir yılan" olarak bilinen bu ilginç sürüngen, bir kez daha doğadaki çeşitliliği gözler önüne sererken, yanlış bilinenlerin de düzeltilmesi gerektiğini ortaya koydu.

