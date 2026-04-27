Yılan Adası değil, Hakkâri Yüksekova! Her adımda onlarca yılan çıkıyor

Yüksekova’nın Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki ‘Yılan Pınarı’ bölgesi, çok sayıda bir arada yaşayan yılanlar nedeniyle Brezilya’da yer alan Yılan Adası’na benzetiliyor. Özellikle insanların olmadığı zamanlarda açık alanlara çıkan yılanların zararsız olduğu belirtilirken, bölge hem doğal güzellikleri hem de yılan görüntüleri ile doğa tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

