Ordu sahilinde insansız deniz aracı bulundu!

Yüceler Mahallesi sahilinde vatandaşlar kıyıda şüpheli bir cisim olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cisim üzerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi.
Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı. Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.