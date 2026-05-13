Camide namaz için tam saf tutacaktı bir anda yığıldı! İmamın hamlesiyle hayata tutundu

Adana'nın merkez ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi'ndeki Hz. Musa Camisi'nde 70 yaşındaki Hüseyin Özgün namaz kılmak için saf tutmaya hazırlandığı sırada rahatsızlanarak yere yığılıp hareketsiz kaldı.

HABERİN ÖZETİ

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir camide namaz hazırlığı sırasında kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Hüseyin Özgün, cami imamının ilk yardım müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay Adana'nın Seyhan ilçesindeki Barbaros Mahallesi'nde bulunan Hz. Musa Camisi'nde yaşandı.
70 yaşındaki Hüseyin Özgün, namaz kılmak için saf tutmaya hazırlandığı sırada rahatsızlanarak yere yığıldı.
34 yaşındaki cami imamı Hasan Demir, Özgün'e kalp masajı yaptı.
Bu anlar kamera kaydına yansıdı.
Özgün, daha sonra yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
İmam Hasan Demir, ilk yardım kursunda öğrendiği bilgileri uyguladığını belirtti.
Caminin 34 yaşındaki imamı Hasan Demir koşarak yanına gittiği ve geçirdiğini fark ettiği Özgün'e kalp masajı yaptı. Bu anlar kamera kaydına yansıdı.

Daha sonra Özgün, yakınları tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesi amacıyla hastaneye götürüldü.

İmam Hasan Demir, Özgün'ün nefes alamadığını fark etmesi üzerine daha önce Seyhan İlçe Müftülüğünce düzenlenen kursunda öğrendiği kalp masajı uyguladığını anlatan Demir, "Orada kalp masajının nasıl uygulandığını öğrenme imkanım olmuştu. Bunu uygulayarak bir hayatın kurtarılmasına vesile olduk." dedi.

