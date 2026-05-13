Camide namaz için tam saf tutacaktı bir anda yığıldı! İmamın hamlesiyle hayata tutundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi'ndeki Hz. Musa Camisi'nde 70 yaşındaki Hüseyin Özgün namaz kılmak için saf tutmaya hazırlandığı sırada rahatsızlanarak yere yığılıp hareketsiz kaldı.
Caminin 34 yaşındaki imamı Hasan Demir koşarak yanına gittiği ve kalp krizi geçirdiğini fark ettiği Özgün'e kalp masajı yaptı. Bu anlar kamera kaydına yansıdı.
Daha sonra Özgün, yakınları tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesi amacıyla hastaneye götürüldü.
İmam Hasan Demir, Özgün'ün nefes alamadığını fark etmesi üzerine daha önce Seyhan İlçe Müftülüğünce düzenlenen ilk yardım kursunda öğrendiği kalp masajı uyguladığını anlatan Demir, "Orada kalp masajının nasıl uygulandığını öğrenme imkanım olmuştu. Bunu uygulayarak bir hayatın kurtarılmasına vesile olduk." dedi.