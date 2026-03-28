Dünyanın en çok atom bombasına sahip ülkeleri belli oldu! Herkes Kuzey Kore’yi konuşuyor ama lider çok başka: İşte nükleer gücüyle öne çıkan ülkeler

ABD tarafından Japonya’ya atılan iki atom bombası, siyasi tarihin değişme noktalarından biri oldu. Değişen güç dengelerinin yeniden kurulması yıllar alırken, ülkeler yıllar süren çalışmalarda artık nükleer gücüyle öne çıkmaya başladı. Bu kapsamda 2026 yılı itibariyle dünyanın en çok atom bombasına sahip ülkeleri de belli oldu. İşte o ülkeler ve sahip oldukları nükleer gücün detayları…
2026 yılı itibariyle ülkelerin sahip oldukları envanterlerin yanı sıra nükleer güçleri de ortaya çıktı. Böylelikle dünyanın en çok atom bombasına sahip ülkeleri de belli oldu. Bir anda milyonlarca kinin ölümüne yol açabilecek kapasiteye sahip atom bombaları dünya çapında sınırlı sayıda üretilirken, dünya çapında sadece bazı ülkelerde atom bombası bulunuyor…
KUZEY KORE: 30 İLA 50 ADET
İSRAİL: 90 ADET
HİNDİSTAN: 164 ADET
PAKİSTAN: 165 ADET
İNGİLTERE: 225 ADET
FRANSA: 290 ADET
ÇİN: 410 ADET
ABD: 5 BİN 244 ADET
RUSYA: 5 BİN 899 ADET