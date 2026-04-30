Mabel Matiz'e şok! 3 yıla kadar hapis talebi

Şarkıcı Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca hakkında, “Perperişan” adlı şarkının sözlerinde müstehcen betimlemeler bulunduğu ve yaş sınırlaması olmaması nedeniyle çocuklar açısından risk oluşturduğu iddiasıyla açılan davanın bugün yeni bir duruşması görüldü.

DURUŞMAYA MABEL MATİZ KATILMADI

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya Mabel Matiz katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fatih Karaca’nın “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayma” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

TARAFLARA SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi ve beyanda bulunabilmesi için süre tanınmasına hükmederek duruşmayı erteledi. Bir sonraki celsede mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.