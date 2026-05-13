CHP’de hakkında başlatılan ihraç sürecinin ardından dikkatler Burcu Köksal üzerine yoğunlaşmıştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Burcu Köksal’ın AK Parti saflarına katılacağını açıkladı. Gelişmelerin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın yaşamı, eğitim bilgileri ve siyasi geçmişi yeniden kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer aldı.

HABERİN ÖZETİ AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kimdir kaç yaşında? CHP'den ihraç süreci sonrası AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kim olduğu ve siyasi geçmişi kamuoyunun merak konusu oldu. Burcu Köksal, 1980 yılında Afyonkarahisar'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve avukatlık yapmıştır. 25, 26 ve 27. Dönemlerde Afyonkarahisar Milletvekili olarak seçilmiştir. 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmiş ve kentin ilk kadın belediye başkanı olmuştur. Orta seviyede İngilizce bilmekte, evli ve bir çocuk annesidir.

BURCU KÖKSAL KAÇ YAŞINDA?

1980 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya gelen Burcu Köksal, ilk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Eğitimini tamamlamasının ardından Afyonkarahisar Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmaya başladı. Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Staj Komisyonunda görev üstlendi. Siyasi yaşamına adım atan Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Başta Atatürkçü Düşünce Derneği olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı.

BURCU KÖKSAL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

25, 26 ve 27. Dönemlerde Afyonkarahisar Milletvekili olarak seçilen Köksal, aynı zamanda TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevini yürüttü. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak da görev yaptı. Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda çalışmalar yürüttü. CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdüren Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda kentin ilk kadın belediye başkanı unvanını aldı. Orta seviyede İngilizce bilen Burcu Köksal, evli ve bir çocuk annesidir.