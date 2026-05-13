Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kimdir kaç yaşında?

Burcu Köksal, siyasi yaşamı ve son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. CHP içerisinde hakkında başlatılan ihraç sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağını duyurdu. Yaşanan gelişmeler sonrasında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın hayatı, eğitim geçmişi ve siyasi kariyerine dair bilgiler araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kimdir kaç yaşında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 00:07

’de hakkında başlatılan ihraç sürecinin ardından dikkatler üzerine yoğunlaşmıştı. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Burcu Köksal’ın AK Parti saflarına katılacağını açıkladı. Gelişmelerin ardından Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın yaşamı, eğitim bilgileri ve siyasi geçmişi yeniden kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kimdir kaç yaşında?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
CHP'den ihraç süreci sonrası AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kim olduğu ve siyasi geçmişi kamuoyunun merak konusu oldu.
Burcu Köksal, 1980 yılında Afyonkarahisar'da doğmuştur.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve avukatlık yapmıştır.
25, 26 ve 27. Dönemlerde Afyonkarahisar Milletvekili olarak seçilmiştir.
31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmiş ve kentin ilk kadın belediye başkanı olmuştur.
Orta seviyede İngilizce bilmekte, evli ve bir çocuk annesidir.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kimdir kaç yaşında?

BURCU KÖKSAL KAÇ YAŞINDA?

1980 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya gelen Burcu Köksal, ilk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Eğitimini tamamlamasının ardından Afyonkarahisar Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmaya başladı. Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Staj Komisyonunda görev üstlendi. Siyasi yaşamına adım atan Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Başta Atatürkçü Düşünce Derneği olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı.

AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kimdir kaç yaşında?

BURCU KÖKSAL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

25, 26 ve 27. Dönemlerde Afyonkarahisar Milletvekili olarak seçilen Köksal, aynı zamanda TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevini yürüttü. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak da görev yaptı. Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda çalışmalar yürüttü. CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdüren Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda kentin ilk kadın belediye başkanı unvanını aldı. Orta seviyede İngilizce bilen Burcu Köksal, evli ve bir çocuk annesidir.

ETİKETLER
#Afyonkarahisar
#AK Parti
#siyaset
#CHP
#Burcu Köksal
#Afyonkarahisar Belediye Başkanı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.