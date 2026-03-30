Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da aralıksız yağan sağanak trafiği felç etti! Yollar, caddeler, duraklar doldu taştı

Türkiye yeni haftaya kuvvetli sağanak yağışla giriş yaptı. İstanbul'da saatlerdir süren sağanak sabah saatlerinde de etkisini arttırdı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Araçlar milim milim ilerliyor. Duraklarda ise insan yoğunluğu oluştu.

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 09:13
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 09:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklama ve uyarıların ardından Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini göstermeye başladı. Doğu illerinde kar yağışı etkisini gösterirken, birçok kentte sağanak hayatı adeta etti. 'da aralıksız süren sağanak ise trafiği durma noktasına getirdi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da aralıksız yağan sağanak trafiği felç etti! Yollar, caddeler, duraklar doldu taştı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış, İstanbul'da trafiği felç etti.
İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabahı trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Beylikdüzü'nden Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk yaşandı.
Haliç Köprüsü ve TEM Otoyolu'nda da trafik ağır seyretti.
Metrobüs ve otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu gözlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulamasına göre Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 72'ye çıktı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da aralıksız yağan sağanak trafiği felç etti! Yollar, caddeler, duraklar doldu taştı

İSTANBUL TRAFİĞİNDE ARAÇLAR İLERLEYEMİYOR

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle yüzde 81'e ulaştı. Kentte mesai öncesi erken saatlerden itibaren ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Cevizlibağ, Edirnekapı, Halıcıoğlu, Çağlayan ve Mecidiyeköy'e kadar etkili oluyor. D-100 kara yolunun Haramidere mevkisinde araçlar çift yönlü olarak güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da aralıksız yağan sağanak trafiği felç etti! Yollar, caddeler, duraklar doldu taştı

Haliç Köprüsü girişinde de her iki yönde trafik ağır seyrediyor. TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

METROBÜS VE OTOBÜS DURAKLARI DOLDU TAŞTI

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında trafik yoğunluğu oluşurken Karaköy–Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi ile buralara bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da aralıksız yağan sağanak trafiği felç etti! Yollar, caddeler, duraklar doldu taştı

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'dan başlayan trafik Kadıköy'e kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan metrobüs ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 72'ye çıkarken kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

BölgeTrafik Yoğunluğu
Anadolu Yakası%89
Avrupa Yakası%72
Kent Genelinde%81
