Borsada yatırım vaadiyle dolandırıcılık! Ekipler düğmeye bastı: 29 tutuklama

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, borsa ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler için düğmeye bastı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşları borsada küçük yatırımlar yaptırıp kazanç sağlandığını gösterdiği, ardından ‘tarihi fırsat’ ve ‘büyük yatırım’ gibi vaatlerle kandırarak dolandırdıkları tespit edildi.
MASAK, telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile yapılan yazışmalar sonrasında şüphelilerin 45 şirket, 45 de şahsi banka hesabını dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklandı.