Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, borsa ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler için düğmeye bastı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşları borsada küçük yatırımlar yaptırıp kazanç sağlandığını gösterdiği, ardından ‘tarihi fırsat’ ve ‘büyük yatırım’ gibi vaatlerle kandırarak dolandırdıkları tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ Borsada yatırım vaadiyle dolandırıcılık! Ekipler düğmeye bastı: 29 tutuklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, borsa ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik bir operasyon başlattı. Vatandaşlar, küçük yatırımlarla kazanç sağlandığına inandırılarak 'tarihi fırsat' ve 'büyük yatırım' vaatleriyle kandırıldı. MASAK, telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile yapılan yazışmalar sonucunda şüphelilerin 45 şirket ve 45 şahsi banka hesabını kullandığı belirlendi. Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u tutuklandı.

MASAK, telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile yapılan yazışmalar sonrasında şüphelilerin 45 şirket, 45 de şahsi banka hesabını dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklandı.