Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Rüşvet ve usulsüzlük iddiaları üzerine Uşak Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Uşak Belediyesi tarafından firmalara verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak ortaya çıkan farkın rüşvet olarak tahsil edildiği, ihale kapsamında kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı’nın aile üyelerine şirket ortaklığı payı verilmemesi halinde ihalenin ilgili firmalara verilmeyeceği yönünde baskı kurularak menfaat sağlandığı iddia edildi. Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor’a yardım ve bağış adı altında şahsi hesaplarına yüklü miktarda para topladıkları, Belediye Başkanı Yalım’ın makamına bağış gerekçesiyle nakit paraların getirildiği ve makbuz kesilmeden özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiğinin aktarıldığı belirtildi.