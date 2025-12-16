Mamasına göz diken tilkiye saldırdı! Korkusuz kedinin o anları kamerada

Erzincan’da bir evin bahçesine giren tilki, kedilerin mamasına göz dikince beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı. Ev sahibinin varlığından etkilenmeyen tilki, bahçede özgürce dolaşarak dikkat çekici bir rahatlık sergiledi. Ancak, kedilerin mamasına yönelmesiyle birlikte tilki, küçük ama kararlı saldırılarla karşılaştı. Kediler, sürpriz ziyaretçiye karşı anında tepki göstererek onu püskürtmeye çalıştı. Görüntülerde, tilkinin cesur tavırları ile kedilerin kararlı savunması izleyenlerin ilgisini çekti.