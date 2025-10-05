Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail göz göre göre aktivistlere kötü muameleyi inkar etti! Aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'in görüntüleri vardı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistlere hakaretler savurduğu videolara rağmen Tel Aviv yönetimi, aktivistlere kötü davranıldığını inkar etti. Aktivistler ise İsrail'de insan muamelesi görmediklerini hatta Greta Thunberg'in işkenceye maruz kaldığını anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 15:26

, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan Greta Thunberg ve diğer aktivistlere kötü davranıldığını inkar etti. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aktivistlerin kötü muamele gördüğü söyleminin "yalan" olduğu iddia edildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistleri "terörist" diye niteleyerek aşağılamaya çalıştığı görüntülerin servis edilmesi ve bizzat Ben-Gvir tarafından "aktivistlerin en kötü şartlarda tutulacağının" açıklanmasına karşın İsrail Dışişleri Bakanlığı, aktivistlere kötü muamele yapıldığını inkar etti.

İsrail göz göre göre aktivistlere kötü muameleyi inkar etti! Aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'in görüntüleri vardı

''GÖZALTI SÜRELERİNİ KENDİLERİ UZATTI''

Tüm alıkonulanların yasal haklarının korunduğu iddia edilen açıklamada, Thunberg ve sınır dışı edilmeyen diğer aktivistlerin sınır dışı belgesini imzalamayı reddederek "gözaltı sürelerini" kendilerinin uzattığı öne sürüldü.

İsrail, aktivistlerden "İsrail'e yasa dışı yollardan girdiklerini ve bunun sonucunda sınır dışı edilmeyi kabul ettiklerini" öne süren bir evrak imzalamalarını istiyor.

İsrail göz göre göre aktivistlere kötü muameleyi inkar etti! Aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'in görüntüleri vardı

Öte yandan, İsrail Cezaevi İdaresi, AA muhabirinin aktivistlere kötü muamele yapıldığına ilişkin sorularını cevapsız bıraktı.

ÖZELLİKLE GRETA HEDEF ALINDI

Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla, cumartesi 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.

Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini belirtmişti.

İsrail göz göre göre aktivistlere kötü muameleyi inkar etti! Aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'in görüntüleri vardı

Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

İsrail göz göre göre aktivistlere kötü muameleyi inkar etti! Aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'in görüntüleri vardı

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcuyu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aktivistler İsrail dehşetini anlattı! 'Greta'ya işkence yaptılar!'
Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele! İkbal Gürpınar: 'Tuvalet suyu içtik, çıplak arama yapıldı'
ETİKETLER
#İsrail
#barış
#sınır dışı etme
#İnsan Hakları
#Greta Thunberg
#Küresel Sumud Filosu
#Aktivistler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.