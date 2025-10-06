Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Banu İriç

Trump'tan Gazze'de barış görüşmeleri için sert uyarı: 'Zaman önemli yoksa kan dökülecek!'

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesin sağlanması için yapılan barış görüşmelerinde gelinen son durumu açıkladı. Görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen Trump ekiplerin Mısır'da bir araya geleceğini duyurdu. Trump zamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak bir de uyarı yaptı.

Trump'tan Gazze'de barış görüşmeleri için sert uyarı: 'Zaman önemli yoksa kan dökülecek!'
06.10.2025
06.10.2025
01:40

ABD Başkanı sosyal medya hesabından açıklama yaparak 'da bugün tarafların bir araya gelerek 'deki savaşın sona erdirilmesi için görüşeceklerini duyurdu.

Trump yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
" ile görüşmeler iyi gidiyor. Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için olumlu görüşmeler yapıldı. Teknik ekipler bugün Mısır'da bir araya gelecek. Zaman çok önemli yoksa büyük bir kan dökülmesi yaşanacak. Bu da kimsenin görmek istemediği bir şey."

Trump'tan Gazze'de barış görüşmeleri için sert uyarı: 'Zaman önemli yoksa kan dökülecek!'

HAMAS, ESİR DEĞİŞİMİNİ KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.

Trump Netahyahu'yu fırçaladı! O hareketini görünce ağza alınmayacak lafları boca etti

