YSK, CHP ile ilgili karar verdi: İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına hükmetti.
YSK'nın 03 Ekim 2025 tarihli ve 2025/350 sayılı kısa kararında, CHP’nin İstanbul İl Kongresi'nin yapma başvurusu onaylandı. Kongre 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak. İlk toplantı saat 08.00’de çoğunluklu, ikinci toplantı ise saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.