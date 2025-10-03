Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
22°
Politika
Son dakika | Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP'den istifa etti: 'Beni gözden çıkardılar'

Son dakika haberine göre Manavgat'ta yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara partisinden istifa etti.

03.10.2025
03.10.2025
Tutuklu bulunan , sosyal medya hesabından açıklama yaparak Cumhuriyet Halk Partisi’nden ettiğini duyurdu.

Son dakika | Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP'den istifa etti: 'Beni gözden çıkardılar'

Kara, partisinin üyeliğini askıya alarak kendisini askıya aldığını belirterek eleştirel ifadelerle şu açıklamayı yayımladı:

"Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım,

Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum.
Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda “üyeliğimi askıya alarak” beni gözden çıkardı. Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için “masumiyet karinesi” nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir.

Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir.

Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere.

Sizleri çok seviyorum."

